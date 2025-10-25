  • 25 Ottobre 2025 -
  25 Ottobre 2025
Politica | Vittoria

Sicurezza a Vittoria. La Rosa(FI): “Prime risposte con la nascita del comitato cittadino”

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 25 ottobre 2025 – “Finalmente qualche segnale del primo cittadino, dopo i nostri molteplici interventi sull’argomento. E siccome siamo sempre chiari e corretti, vogliamo salutare positivamente l’iniziativa del sindaco che, seppur tardiva, assolve ad un compito estremamente importante per la sicurezza urbana, la salute pubblica, l’incolumità dei cittadini, collaborando con il prefetto e con le forze dell’ordine, organi periferici del governo”. Lo dice il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, facendo riferimento alla convocazione, nei prossimi giorni, di un comitato aperto alla società civile chiamato ad affrontare il nodo spinoso. “La sicurezza urbana, come dispongono le norme di legge – sottolinea La Rosa – deve essere tutelata dal sindaco. Potrà, di certo, avere un consistente sostegno dal costituendo comitato per la salvaguardia della vivibilità e il decoro della nostra città, per la prevenzione del degrado, per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il vandalismo, per garantire il controllo delle zone insicure e per il rispetto dei regolamenti comunali. Però ci appelliamo allo stesso sindaco affinché possa dedicare un impegno serio al settore della polizia municipale per quel che concerne la carenza di personale e le risorse umane, per non parlare delle condizioni logistiche in essere. Non ci sono dubbi: gli agenti della Locale rappresentano un punto fondamentale in materia di ordine pubblico essendo anche una presenza che genera sicurezza nei punti sensibili della città. Intanto, valutiamo in maniera positiva la strada che si vuole intraprendere. In ogni caso, ci pronunceremo appena vedremo i fatti, con l’auspicio che le parole del primo cittadino non siano solo chiacchiere. Noi ci saremo, sia in consiglio comunale che altrove, a vigilare a tal riguardo”.

580956
© Riproduzione riservata

