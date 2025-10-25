Basket. La Virtus Ragusa si rimette in viaggio: seconda trasferta pugliese a Molfetta

Ragusa, 25 ottobre 2025 – Domenica pomeriggio la SuperConveniente Virtus Ragusa di basket torna in campo per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale. I ragazzi di coach Massimo Di Gregorio saranno impegnati in trasferta al PalaPoli di Molfetta, contro la Dai Optical, con palla a due alle ore 17. Sarà la seconda trasferta pugliese, dopo quella sfortunata dell’esordio (k.o. a Monopoli).

Dopo tre vittorie consecutive che hanno fatto morale e sistemato la classifica (Ragusa è nel gruppone delle seconde, a -2 dalla capolista Matera), la sfida in terra pugliese rappresenta un nuovo test di maturità contro una formazione in grande spolvero. Molfetta, infatti, arriva all’appuntamento forte di due successi di fila – contro Milazzo e Corato – e lo stesso record della SuperConveniente (3-1).

Il principale punto di riferimento offensivo è Rimantas Daunys, ala lituana di 28 anni, che viaggia a 15,5 punti di media. Accanto a lui spiccano la guardia Alessio Bolis, scuola Leonessa Brescia, e l’ala Giancarlo Favali, entrambi a quota 14,3 punti a partita: quest’ultimo si distingue anche sotto le plance con 7,5 rimbalzi di media. Da non sottovalutare l’esperienza di Georgi Sirakov, alla quarta stagione consecutiva con la maglia di Molfetta, mentre l’MVP dell’ultimo turno è stato Nicolò Pieri.

La Virtus è determinata a proseguire il proprio momento positivo e dare continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane. «Servirà la massima concentrazione – sottolinea coach Massimo Di Gregorio – perché Molfetta è una squadra tosta, ben organizzata e in fiducia dopo le ultime vittorie. Mi aspetto dai ragazzi la stessa coesione e intensità mostrate nella gara interna contro Brindisi: dobbiamo riuscire a ripeterle anche in trasferta, mantenendo la stessa fame e voglia di migliorarci». L’incontro sarà diretto dagli arbitri Francesco De Carlo di Lecce e Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce.

