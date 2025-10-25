Frigintini Calcio a “caccia” del primo sorriso, al “Barone” arriva la Sommatinese

Modica, 25 Ottobre 2025 – Gara casalinga domani pomeriggio per il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa che dopo la battuta d’arresto del “Consales” di domenica scorsa per mano del Noto Calcio, torna al “Barone” per affrontare la Sommatinese nel match valido per la quinta giornata del Girone D del Campionato di Promozione.

I giovani rossoblu sono ancora alla ricerca del “primo sorriso” della stagione e sanno bene che devono cercare di fare punti per non attardarsi troppo in classifica, cosa che renderebbe ancora più complicato il cammino verso la salvezza, obiettivo dichiarato dalla dirigenza dall’inizio della stagione.

“Dopo le quattro sconfitte che fanno veramente male – spiega il DS Sergio Cappello – ovviamente cercheremo ancora una volta di andare in campo e lottare fino all’ultimo secondo. Sappiamo benissimo che quest’anno sarà un campionato difficilissimo perchè il nostro ‘progetto giovani’ vede una squadra molto più inesperiente rispetto alle altre, quindi le difficoltà iniziano a vedersi, anche se,i ragazzi hanno tante qualità tecniche che mettono in campo domenica dopo domenica insieme all’impegno ma solo questo al momento non è bastato. Il gruppo cresce di partita in partita, ora speriamo di fare una buona partita e portare un risultato positivo. Noi – continua – siamo vigili sul mercato perchè sappiamo benissimo che con questa rosa in Prima Categoria avremmo fatto un buon campionato, ma sappiamo che in Promozione incontreremo tutte le domeniche gente esperiente e molto preparata e a noi al momento oltre all’esperienza ci manca la grinta di quei giocatori che sanno come affrontare questo campionato e sicuramente troveremo il modo e la soluzione per superare queste difficoltà per il bene della squadra. Ciccio Di Rosa e il suo staff stanno lavorando bene e il fatto che tre nostri giocatori siano stati convocati in rappresentativa lo testimonia. Per noi questa è già una bella soddisfazione e speriamo che nel prossimo futuro ci possano essere buoni risultati, ovviamente la squadra va rinforzata, il progetto giovani è importantissimo e lo facciamo esclusivamente per la crescita dei giovani del territorio, perchè vogliamo dare a tutti la possibilità di giocare a calcio, ma – conclude Sergio Cappello – ovviamente dobbiamo lottare per cercare di salvare la categoria”.

Domenica, intanto, all’ingresso in campo di Frigintini e Sommatinese per la prima volta al “Barone” suonerà l’inno della formazione modicana che si spera sia d’auspicio per i rossoblu affinchè interrompano l’emorragia di sconfitte in campionato.

“Questa è una novità che abbiamo voluto regalare ai ragazzi – dichiara Michele Giannone – partendo dalla mia concezione del tifo, che costituisce momento di aggregazione, momento in cui la nostra passione incontra quella degli altri e diventa passione comune e che come diceva Venditti ci fa sentire uniti anche se non ci conosciamo. Da questo presupposto sono partito con l’idea di dare un inno al Frigintini anche perchè il momento dell’inno lo considero di maggiore coesione che possa esserci nel calcio ed esprimi affetto e la dedizione e la passione che ti lega alla squadra per cui tifi. Speriamo che possa essere ben augurante – conclude il dirigente del Frigintini – perchè nelle parole del testo che ci portano al concetto di coesione di squadra si possa trovare quella scintilla che permetta di ottenere i risultati che finora non sono arrivati,ma sono convinto che presto arriveranno”.

Frigintini Calcio – Sommatinese di domani al “Vincenzo Barone” avrà inizio alle 15 e sarà diretta dal signor Lorenzo schiavone della sezione AIA di Siracusa con l’assistenza del collega di sezione Giuseppe Malpasso e di Giuseppe Di Blasi della sezione arbitrale di Ragusa.

