Cronaca giudiziaria | Modica | News in primo piano

Indagine contributi UE: archiviazione totale per imprenditore agricolo modicano

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 20 Ottobre 2025  – Si chiude con l’integrale archiviazione il procedimento a carico di un imprenditore agricolo di Modica, inizialmente coinvolto in un accertamento della Guardia di Finanza di Ragusa (Compagnia di Modica) per presunta percezione indebita di contributi comunitari.

A comunicarlo è l’Avv. Gianluca Zaccaria, difensore dell’imprenditore, specificando che l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha disposto l’integrale archiviazione del procedimento di recupero e la chiusura della posizione debitoria.

Il provvedimento, adottato in data 23 luglio 2025, fa seguito e si conforma all’ordinanza cautelare del TAR Sicilia – Sezione di Catania   del 4 luglio 2025.

L’esito del procedimento ha di fatto riconosciuto la validità del titolo di conduzione e la piena correttezza dell’operato dell’imprenditore agricolo modicano.

Secondo la nota del legale, nessun indebito è, dunque, risultato a carico dell’imprenditore, cui sono state immediatamente restituite le somme precedentemente recuperate da AGEA per compensazione.

I fatti furono resi noti lo scorso 19   marzo a seguito dell’accertamento della Guardia di Finanza.  Il nuovo provvedimento  ha scagionato l’imprenditore.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

