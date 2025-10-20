  • 20 Ottobre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Scontro tra due Ford sulla ex SP 17 a Vittoria: due feriti

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 20 Ottobre 2025 – Mattinata di disagi e paura sulla ex Strada Provinciale 17 (Vittoria-Scoglitti) a causa di un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Lo scontro, avvenuto intorno alle 10:30 nei pressi della rotatoria di Contrada Cicchitto Gaspanella, ha causato il ferimento lieve di due persone e forti rallentamenti al traffico.

L’incidente ha coinvolto una Ford C-Max con targa estera e una Ford EcoSport.

I feriti sono una ragazza di circa 20 anni, passeggera della C-Max, che ha riportato escoriazioni agli arti e un lieve trauma cranico, e un uomo di 72 anni, conducente della EcoSport, che ha subito contusioni al torace e alle gambe. Entrambi sono stati assistiti sul posto dal personale del 118 e successivamente trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Vittoria. Dopo i necessari controlli, sono stati entrambi dimessi.

Secondo i primi rilievi della Polizia Locale, la dinamica sarebbe legata a un tentativo di sorpasso: la Ford C-Max avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo frontalmente l’EcoSport. Le cause precise dello scontro sono ancora al vaglio, ma si ipotizzano fattori come distrazione o le condizioni scivolose dell’asfalto dovute alle recenti piogge.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, che hanno rimosso i detriti e assorbito i fluidi oleosi dispersi sulla carreggiata.

L’arteria stradale è rimasta parzialmente bloccata, con il traffico deviato fino alle ore 13:00. Il blocco ha generato code che hanno raggiunto i 2 km in direzione Scoglitti.

 

foto franco assenza

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

