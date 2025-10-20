  • 20 Ottobre 2025 -
  20 Ottobre 2025
Attualità | Modica

“Amici per sempre”: ritorno in classe dopo 33 anni per la 5ª B Ragioneria di Modica

Modica, 20 Ottobre 2025 – Trentatré anni sono volati via, portando con sé carriere, famiglie e chilometri di distanza, ma non sono bastati a spezzare il legame forgiato tra i banchi di scuola. Un emozionante raduno ha riunito i “ragazzi” della 5ª B Ragioneria, anno 1992, in quello che è stato un vero e proprio tuffo nel passato.

L’incontro, atteso e organizzato con cura, ha permesso a questa “classe di persi” di ritrovarsi finalmente. Come testimoniato dall’iniziativa, promossa con affetto, l’obiettivo era ricreare la magia di quegli anni fondamentali, quando si condividevano compiti in classe, sogni e le prime avventure.

La rimpatriata non è stata solo un’occasione per ricordare aneddoti e professori, ma anche per fare il punto sulle vite di ciascuno. Risate, abbracci e qualche velata lacrima di commozione hanno segnato la giornata, dimostrando che l’amicizia nata in gioventù ha radici profonde e resiste al passare del tempo. L’auspicio della ex 5ª B è che questo sia solo il primo di una lunga serie di incontri.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

