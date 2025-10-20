  • 20 Ottobre 2025 -
  • 20 Ottobre 2025 -
Comiso | Sport

Il Comiso batte la Barrese: ora è solo in vetta alla classifica. La società: ”Tifosi straordinari. Attendiamo il sostegno del comune”

Tempo di lettura: 2 minuti

 Comiso, 20 Ottobre 2025 – Lo scontro al vertice sorride al Comiso. La squadra del presidente /allenatore Gaetano Tomasello batte la Barrese e resta da solo in vetta alla classifica del girone F del campionato di Prima categoria.

La quarta giornata del campionato prevedeva uno scontro diretto tra le due squadre che guidavano la classifica: Comiso e Barrese avevano entrambe vinto le prime tre gare di campionato e si trovavano in vetta alla classifica. Il calendario della quarta giornata aveva previsto proprio lo scontro diretto tra le due capolista. Ha vinto il Comiso. Per i verdarancio ha segnato il difensore Matteo Cappello. Gabriele Tomasello aveva raccolto un cross e tirato a rete, sulla respinta del portiere Cappello è stato bravo a metterci lo zampino e a depositare la sfera alle spalle dell guardapali ospite. I tifosi presenti sugli spalti (più di 500) hanno esultato. Il momento magico del Comiso continua, in modo inatteso.

“È stata una bella partita, contro un ottimo avversario, ben messo in campo, che ha saputo metterci in difficoltà – ha detto Gaetano Tomasello – abbiamo vinto con merito, al termine di una gara bella, ben giocata da entrambe le squadre”.

Il Comiso ora non può più nascondersi. Punta con decisione al successo e alla promozione. Ma il campionato è ancora lungo, bisogna mantenere i piedi per terra e continuare a lottare, con umiltà e determinazione. “Siamo felicissimi per i nostri tifosi – aggiunge Tomasello – sono veramente eccezionali. Cinquecento persone sugli spalti, in questa categoria, non capita certo tutti i giorni. È bellissimo giocare davanti a un pubblico così. Purtroppo gli spalti sono ancora privi di copertura. Oggi abbiamo temuto che la pioggia potesse costringere i tifosi a lasciare gli spalti. Sappiamo che il comune ha già previsto questi lavori: speriamo che inizino al più presto. Chiediamo all’amministrazione di esserci vicini concretamente, di sostenere questa squadra, che è la squadra della città.  La nostra società ha già fatto tanto: ci siamo fatti carico della gestione dello stadio, della manutenzione del manto erboso, di tutti i lavori straordinari. Chiediamo ora al comune di fare presto e di aiutarci concretamente. La città lo merita”.

© Riproduzione riservata

