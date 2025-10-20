  • 20 Ottobre 2025 -
Monterosso Almo | Politica regionale

Palazzo Cocuzza rinasce a Monterosso Almo. Finanziato il Polo museale

Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 20 Ottobre 2025   – Ottenuti un finanziamento  per il restauro e la rifunzionalizzazione di Palazzo Cocuzza a Monterosso Almo. L’importo complessivo di 399.943,39 euri è stato assegnato a valere sull’azione 4.6.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027 e sarà destinato alla creazione di un nuovo e moderno polo museale.

Il progetto, intitolato “Progetto di rifunzionalizzazione e riqualificazione del Palazzo Cocuzza per l’allestimento museale dei reperti archeologici ubicati presso le sale espositive presenti nell’immobile sito in Piazza San Giovanni a Monterosso Almo”, è stato ammesso a finanziamento con il D.D.G. n. 3715/2025 del 23/07.

L’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione, ha espresso grande gioia per il risultato: “Questo è un risultato straordinario – ha dichiarato – che premia la visione e l’impegno profuso per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.”

L’Onorevole Abbate ha poi ringraziato le istituzioni locali e regionali per la collaborazione: “Desidero ringraziare sentitamente il Sindaco Salvatore Pagano, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni D’Aquila, e l’Assessore Paolo Amato per avermi reso partecipe di questo importante progetto e per l’attenzione verso il loro territorio che non fanno mai mancare. E con loro il ringraziamento va anche al Direttore del Parco Archeologico Kamarina e Cava Ispica, Dott. Giuseppe Morando, e al Dirigente Generale Mario La Rocca per la loro costante e concreta disponibilità verso il nostro territorio.”Il finanziamento rientra nell’azione “Rivitalizzazione dei luoghi della cultura ed altri spazi ad uso collettivo ai fini culturali e sociali” e permetterà di trasformare Palazzo Cocuzza in uno spazio moderno e funzionale. L’immobile sarà in grado di esporre e rendere finalmente accessibili i preziosi reperti archeologici del territorio, rafforzando l’identità culturale di Monterosso Almo.

L’attuazione dell’intervento sarà gestita dalla Sovrintendenza per i Beni Culturali e ambientali di Ragusa, che si occuperà di attivare le procedure di evidenza pubblica e di seguire l’intero iter amministrativo.

“La riqualificazione di Palazzo Cocuzza non è solo un’opera di restauro, ma un investimento sul futuro di Monterosso Almo, che vedrà rafforzata la sua identità culturale e la sua attrattività turistica. Continueremo a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni a beneficio di tutta la comunità,” ha concluso l’Onorevole Abbate.

© Riproduzione riservata

