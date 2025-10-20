8 borse di studio “ScuolaGelato 2.0” istituite per gli studenti meritevoli dell’I.P.S. “Principi Grimaldi” di Modica

Modica, 20 Ottobre 2025 – Grazie alla generosità del Maestro Gelatiere Luigi Perrucci, fondatore della prestigiosa “ScuolaGelato 2.0” con sede a Cerignola (FG), otto studenti meritevoli dell’I.P.S. “Principi Grimaldi” avranno l’opportunità di frequentare un corso di gelateria di secondo livello di alto prestigio.

Nei giorni scorsi, su espressa richiesta del Maestro Perrucci, la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Prof.ssa Claudia Terranova, ha avviato l’iter per l’istituzione di queste otto borse di studio intitolate “ScuolaGelato 2.0”. La decisione è stata poi approvata all’unanimità dal Consiglio d’Istituto.

A partire dal corrente anno scolastico, gli otto alunni selezionati potranno accedere a un corso solitamente riservato a gelatai professionisti disposti a investire migliaia di euro per la loro formazione. La “ScuolaGelato 2.0”, una delle prime in Italia, è da tempo impegnata nella missione di tutelare e diffondere il Gelato Artigianale Italiano nel Mondo.

Il Maestro Perrucci, anima e corpo della scuola, ha più volte ribadito l’obiettivo di utilizzare esclusivamente materie prime fresche, distanziandosi dall’uso di preparati e semilavorati industriali che, a suo dire, sminuiscono il concetto di vero gelato artigianale.

Le borse di studio sono perfettamente coerenti con il progetto formativo dell’Istituto e con l’indirizzo di studi, offrendo agli studenti una formazione e un approfondimento di alto livello sulle tecniche di produzione del gelato artigianale.

I criteri per l’assegnazione delle borse, stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 ottobre 2025, sono legati al merito scolastico, al corretto comportamento e alla conoscenza delle tecniche di base di gelateria acquisite tramite la frequenza di corsi specifici, anche interni all’Istituto.

