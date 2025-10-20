“Grave situazione al Comune di Vittoria: Personale Cooperative (Assistenti Sociali) da mesi senza stipendio”

Vittoria, 20 ottobre 2025 – La FP-CGIL denuncia la gravissima situazione che coinvolge numerosi assistenti sociali operanti nel Comune di Vittoria, impiegati attraverso le Cooperative Sociali convenzionate con l’Ente, i quali da diversi mesi non percepiscono lo stipendio.

Nonostante continuino a garantire con professionalità e senso di responsabilità servizi essenziali per la cittadinanza, questi lavoratori sono costretti a operare senza alcuna certezza retributiva, in una condizione di profondo disagio economico e personale che mina la dignità del lavoro e delle proprie famiglie.

La FP-CGIL evidenzia come, nonostante le ripetute interlocuzioni (ultimi: mercoledì 8 ottobre- giovedì 16 ottobre) con l’Amministrazione comunale, nessuna soluzione concreta sia stata finora adottata.

Non è ancora chiaro se le responsabilità ricadano sulle cooperative o sul Comune, ma è evidente che la situazione non è più sostenibile e richiede un intervento immediato.

È paradossale che tutto ciò avvenga in un Comune che, a differenza di altri enti, gode di una situazione finanziaria stabile.

La FP- CGIL annuncia di voler intraprendere tutte le azioni di lotta necessarie affinché venga ristabilito il diritto fondamentale alla retribuzione e vengano garantite condizioni di lavoro eque e rispettose.

La FP-CGIL per le motivazioni su esposte, nelle prossime ore procederà alla proclamazione dello stato di agitazione con l’auspicio di poter risolvere tempestivamente la vertenza, restituendo ai lavoratori ciò che spetta loro di diritto.

