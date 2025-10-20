  • 20 Ottobre 2025 -
  20 Ottobre 2025
Politica regionale | Scicli

Donnalucata si rilancia con la vela nazionale: successo storico per la Regata ILCA

Tempo di lettura: 2 minuti

Donnalucata(Scicli), 20 Ottobre 2025 –  Un evento sportivo di rilevanza nazionale ha segnato oggi una svolta per Donnalucata, confermando il successo strategico dei recenti lavori di dragaggio del porticciolo turistico. Per la prima volta nella sua storia, la borgata marinara ha ospitato una Regata Velica Nazionale di classe ILCA (Laser) 4 e 6, con la partecipazione di ben 59 imbarcazioni provenienti da tutta Italia.

L’evento è stato salutato con grande soddisfazione dall’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’ARS, che si è fortemente speso per il finanziamento dei lavori al porto.

Il Porto come Volano di Sviluppo

“Oggi celebriamo un traguardo che va oltre lo sport,” ha dichiarato l’Onorevole Abbate. “Questa eccezionale manifestazione è la dimostrazione tangibile di quanto i lavori di dragaggio del porticciolo turistico fossero necessari e strategici.”

Abbate ha sottolineato come l’aumento dei fondali e la conseguente piena operatività dell’approdo siano stati la condizione indispensabile per poter ospitare una competizione di tale portata. Senza questo cruciale investimento in sicurezza e funzionalità, Donnalucata non avrebbe potuto mostrarsi al circuito della grande vela nazionale, precludendosi importanti opportunità turistiche e sportive.

“La presenza di 59 imbarcazioni della categoria Laser (ILCA) è un segnale forte: Donnalucata è ora ufficialmente inserita nel circuito della grande vela nazionale,” ha aggiunto Abbate.

Un Indotto per l’Economia Locale

La regata non solo ha offerto uno spettacolo sportivo di alto livello, ma ha anche generato un significativo indotto per l’economia locale, lanciando Donnalucata come meta ambita per il turismo nautico e sportivo.

L’Onorevole Abbate ha rivolto il suo plauso agli organizzatori: il Circolo Velico Kaucana, in collaborazione con il Circolo Nautico Donnalucata e il Circolo Velico Donnalucata, “che hanno creduto e investito in questa visione.”

“Il mio impegno istituzionale proseguirà per garantire che infrastrutture come questa continuino a essere sostenute, perché il mare e la nautica rappresentano un volano di sviluppo imprescindibile per il nostro territorio,” ha concluso l’Onorevole Abbate, proiettando Donnalucata verso un futuro come polo d’attrazione per la nautica nel litorale ibleo.

© Riproduzione riservata

