Il Movimento Territorio implementa la sua rete operativa e apre la sede di Santa Croce Camerina

Santa Croce Camerina, 20 ottobre 2025 – Il commissario del Movimento Territorio di Santa Croce Camerina, Marianna Cuciti, ha lavorato, in silenzio, per mesi, con l’obiettivo di consolidare la presenza in questa parte di territorio, aumentando il numero degli iscritti e rendendo partecipi i simpatizzanti dell’azione e delle linee politiche, il tutto attraverso il costante raccordo con il Segretario provinciale Mario Cutello.

Il prossimo sabato, 25 Ottobre, l’apertura ufficiale della sede del Movimento Territorio a Santa Croce Camerina, in via Vincenzo Bellin 71

Sarà un nuovo spazio di partecipazione, dialogo e confronto, aperto a tutti i cittadini che credono nell’impegno, nell’ ascolto e nell’amore per il nostro territorio.

La nuova sede non è da considerarsi un punto di arrivo dell’azione fin qui svolta, solo una tappa del processo di integrazione nel tessuto sociale e partecipativo della cittadina che, ancorché piccola, mostra un fermento politico a livello dei grandi centri della provincia, grazie alla classe politica locale, che al netto delle ideologie e delle fisiologiche divisioni, mostra interessanti sensibilità per il territorio.

L’incontro servirà per una prima condivisione di idee e per iniziare a delineare un progetto di crescita e sviluppo della comunità.

Ad accogliere gli ospiti la dott.ssa Cuciti, ci sarà la partecipazione dell’on. Nello Dipasquale e di Mario Cutello, sindaco di Chiaramonte Gulfi e Segretario provinciale del Movimento Territorio.

