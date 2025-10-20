Calcio, sorteggi Coppa Italia. Il Modica pesca la Messana. Facile per il Vittoria

Palermo, 20 Ottobre 2025 – Si è svolto questa mattina, presso la Sala Consiglio del Comitato Regionale Sicilia della LND a Ficarazzi (Palermo), il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti e l’ordine di svolgimento delle gare dei Quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza 2025-26.

Alla presenza del presidente regionale Sandro Morgana, affiancato dalla segretaria Wanda Costantino e dal responsabile dell’ufficio Attività agonistica Gianni Cutrera, sono stati ufficializzati i tabelloni per i prossimi turni. Le società partecipanti hanno seguito l’esito del sorteggio, disciplinato come da CU n. 26 del 6 agosto 2025.

Le partite, che si giocheranno con la formula dell’andata e ritorno, si disputeranno nelle seguenti date: andata, mercoledì 5 novembre 2025, ritorno, mercoledì 19 novembre 2025

Il sorteggio ha delineato incroci molto attesi, in particolare per il Girone B, che vedrà due scontri diretti tra formazioni che si stanno contendendo le posizioni di vertice anche in campionato.

Il Modica ha pescato la forte Messana (andata a Messina), mentre più facile il compito del Vittoria, che giocherà l’andata in casa, che ha pescato l’Acquadolcese.

Il confronto tra Messana e Modica Calcio mette di fronte due potenze del raggruppamento orientale, chiamate a darsi battaglia in due atti per un posto in semifinale.

