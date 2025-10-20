  • 20 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Ottobre 2025 -
Modica | Sport | Vittoria

Calcio, sorteggi Coppa Italia. Il Modica pesca la Messana. Facile per il Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 20 Ottobre 2025   – Si è svolto questa mattina, presso la Sala Consiglio del Comitato Regionale Sicilia della LND a Ficarazzi (Palermo), il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti e l’ordine di svolgimento delle gare dei Quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza 2025-26.

Alla presenza del presidente regionale Sandro Morgana, affiancato dalla segretaria Wanda Costantino e dal responsabile dell’ufficio Attività agonistica Gianni Cutrera, sono stati ufficializzati i tabelloni per i prossimi turni. Le società partecipanti hanno seguito l’esito del sorteggio, disciplinato come da CU n. 26 del 6 agosto 2025.

Le partite, che si giocheranno con la formula dell’andata e ritorno, si disputeranno nelle seguenti date: andata, mercoledì 5 novembre 2025, ritorno, mercoledì 19 novembre 2025

Il sorteggio ha delineato incroci molto attesi, in particolare per il Girone B, che vedrà due scontri diretti tra formazioni che si stanno contendendo le posizioni di vertice anche in campionato.

Il Modica ha pescato la forte Messana (andata a Messina), mentre più facile il compito del Vittoria, che giocherà l’andata in casa, che ha pescato l’Acquadolcese.

Il confronto tra Messana  Modica Calcio mette di fronte due potenze del raggruppamento orientale, chiamate a darsi battaglia in due atti per un posto in semifinale.  

 

580479
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube