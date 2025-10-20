  • 20 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Ottobre 2025 -
News in primo piano | Politica | Pozzallo

Riforma dei Porti: l’allarme del Sindaco Ammatuna. “Pozzallo e la provincia ancora penalizzate”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 20 Ottobre 2025 – La nuova proposta di riforma dei porti presentata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini, e dal suo vice, On. Edoardo Rixi, ha suscitato un’immediata e dura reazione in provincia di Ragusa. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha sollevato forti preoccupazioni, denunciando la persistente penalizzazione del porto locale e dell’intera Provincia.

Il punto critico risiede nella composizione del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale, che la proposta di legge ripropone integralmente secondo quanto già previsto dall’articolo 9 della Legge 84/94.

“È una scelta grave che penalizza porti e realtà territoriali italiane importanti, che purtroppo non vengono rappresentate nell’organo di gestione portuale,” ha dichiarato il Sindaco Ammatuna.

Secondo l’analisi del primo cittadino, la conferma della vecchia struttura garantisce la presenza dei rappresentanti dei Comuni sede di città metropolitane e dei Comuni ex sede dell’Autorità Portuale. I rappresentanti delle città capoluogo, sede di porti all’interno del sistema, potranno partecipare solo occasionalmente.

In termini pratici, se il testo venisse approvato senza modifiche, nel sistema dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, sarebbero rappresentate Catania e Augusta, e solo parzialmente Siracusa.   “Rimarrebbe fuori Pozzallo e tutta la Provincia di Ragusa,” ha sottolineato Ammatuna.

Questo è considerato inaccettabile, soprattutto perché il porto di Pozzallo è una struttura portuale “in continua crescita ormai da parecchi anni”, ma non otterrebbe nessun rappresentante con diritto di voto o voce nel Comitato di Gestione Portuale.

Il Sindaco ha espresso la sua delusione per la mancata revisione della Legge 84/94: “Ci saremmo aspettati una modifica della legge, ma purtroppo si ripropone ancora una volta la vecchia composizione del Comitato di Gestione Portuale e di fatto tutto rimane come prima.”

Tuttavia, Ammatuna lancia un appello all’azione, ritenendo che ci sia ancora tempo per intervenire.

“Siamo ancora in tempo a cambiare questa proposta di legge, ma occorre una grande battaglia politica di tutte le Istituzioni del territorio,” ha concluso. “È assolutamente inaccettabile che una struttura portuale come Pozzallo in continua crescita ed un intero territorio, quello della Provincia di Ragusa, vengano così fortemente penalizzati.”

La richiesta è ora quella di mobilitare le forze politiche e istituzionali provinciali per modificare il testo in Parlamento e garantire una giusta rappresentanza al territorio ragusano all’interno degli organi decisionali della logistica portuale.

580444
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube