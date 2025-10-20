Riforma dei Porti: l’allarme del Sindaco Ammatuna. “Pozzallo e la provincia ancora penalizzate”

POZZALLO, 20 Ottobre 2025 – La nuova proposta di riforma dei porti presentata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini, e dal suo vice, On. Edoardo Rixi, ha suscitato un’immediata e dura reazione in provincia di Ragusa. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha sollevato forti preoccupazioni, denunciando la persistente penalizzazione del porto locale e dell’intera Provincia.

Il punto critico risiede nella composizione del Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale, che la proposta di legge ripropone integralmente secondo quanto già previsto dall’articolo 9 della Legge 84/94.

“È una scelta grave che penalizza porti e realtà territoriali italiane importanti, che purtroppo non vengono rappresentate nell’organo di gestione portuale,” ha dichiarato il Sindaco Ammatuna.

Secondo l’analisi del primo cittadino, la conferma della vecchia struttura garantisce la presenza dei rappresentanti dei Comuni sede di città metropolitane e dei Comuni ex sede dell’Autorità Portuale. I rappresentanti delle città capoluogo, sede di porti all’interno del sistema, potranno partecipare solo occasionalmente.

In termini pratici, se il testo venisse approvato senza modifiche, nel sistema dell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, sarebbero rappresentate Catania e Augusta, e solo parzialmente Siracusa. “Rimarrebbe fuori Pozzallo e tutta la Provincia di Ragusa,” ha sottolineato Ammatuna.

Questo è considerato inaccettabile, soprattutto perché il porto di Pozzallo è una struttura portuale “in continua crescita ormai da parecchi anni”, ma non otterrebbe nessun rappresentante con diritto di voto o voce nel Comitato di Gestione Portuale.

Il Sindaco ha espresso la sua delusione per la mancata revisione della Legge 84/94: “Ci saremmo aspettati una modifica della legge, ma purtroppo si ripropone ancora una volta la vecchia composizione del Comitato di Gestione Portuale e di fatto tutto rimane come prima.”

Tuttavia, Ammatuna lancia un appello all’azione, ritenendo che ci sia ancora tempo per intervenire.

“Siamo ancora in tempo a cambiare questa proposta di legge, ma occorre una grande battaglia politica di tutte le Istituzioni del territorio,” ha concluso. “È assolutamente inaccettabile che una struttura portuale come Pozzallo in continua crescita ed un intero territorio, quello della Provincia di Ragusa, vengano così fortemente penalizzati.”

La richiesta è ora quella di mobilitare le forze politiche e istituzionali provinciali per modificare il testo in Parlamento e garantire una giusta rappresentanza al territorio ragusano all’interno degli organi decisionali della logistica portuale.

