Politica | Ragusa

Ragusa. Potenziamento dei servizi sociali, il Distretto Socio-Sanitario 44 riceverà 1.040.000 Euro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 ottobre 2025 – La Regione Siciliana ha approvato il Piano di Attuazione Locale (PAL) 2023 che è lo strumento di programmazione locale delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2023), ripartite ai Distretti Socio-Sanitari.
Il progetto presentato dal Distretto Socio-Sanitario 44, del quale è ente capofila il Comune di Ragusa e del quale fanno parte i Comuni di Chiaramonte, Giarratana, Monterosso e Santa Croce, è stato approvato dalla Regione Siciliana e il Distretto 44 riceverà 1.040.000 Euro da poter impiegare immediatamente per servizi sociali come, ad esempio, per il potenziamento dei servizi sociali, il pronto intervento sociale, l’assistenza domiciliare, la mediazione familiare, i servizi di educativa domiciliare.

“L’importo ricevuto – spiega Elvira Adamo Assessora ai Servizi Sociali – ci permetterà sia di assicurare l’erogazione di servizi attualmente offerti, sia di migliorarne la qualità e l’efficacia, non solo nel nostro capoluogo, ma anche nei Comuni che fanno parte del Distretto 44. Il Distretto 44 (Comitato dei Sindaci e Ufficio Piano) ha espletato in tempi brevissimi la complessa procedura di attuazione, risultando tra i primi Distretti in Sicilia a ricevere l’approvazione”.

580439
© Riproduzione riservata

