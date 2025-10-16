Ragusa. Mauro contro Campo su Iblea Acque: “Non è mai troppo tardi!”

Ragusa, 16 ottobre 2025 – “Rimango veramente basito dell’intervento dell’on Stefania Campo in ordine a Iblea Acque. Al di là

del contenuto, su cui mi soffermerò successivamente, proprio sul fatto che abbia detto la sua sulla

nomina dell’Amministratore Unico, peraltro sollevando dubbi e perplessità, quando nei due anni

antecedenti ha taciuto sulla precedente gestione. Sembra un paradosso: quando c’era da dire e i

fatti mi hanno dato ragione, non si è registrato alcun suo intervento, e oggi invece quando non ci

sarebbe nulla da dire, se non attendere che il nuovo AU firmi il contratto e cominci il suo lavoro,

solleva già dubbi, perplessità, ipotesi complottistiche e chi più ne ha, più ne metta!”.

Così il consigliere comunale di Forza Italia a Ragusa Gaetano Mauro che su questo argomento è

stato costante e decisamente incisivo, monitorando progressivamente tutte le fasi attinenti gli

ultimi due anni.

“In questo comunicato, in perfetto stile Movimento 5 Stelle, l’on. Campo ha argomentato la teoria

del complotto, secondo cui la nomina dell’Amministratore di Iblea Acque sia frutto di una scelta

calata dall’alto da Forza Italia e dal centro destra e non di merito, per raggiungere fini discutibili. Questa astrusa teoria

si basa su questioni tecniche che, per la mia esperienza professionale, non ravvedo e che sono già

state egregiamente destrutturate, a mezzo stampa, dal Sindaco di Acate Gianfranco Fidone,

avvocato amministrativista di comprovata esperienza. Inoltre – prosegue Mauro – sembra assurdo

immaginare tutto ciò quando ben undici sindaci all’unanimità hanno convenuto sul nome scelto.

Sindaci che, ricordiamo, hanno appartenenze politiche diverse, dunque difficile immaginare

ingerenze.

Ora la domanda che pongo alla deputata è la seguente: onorevole Campo, perché quando io

denunciavo illegittimità in seno al precedente management, risultate poi fondate, non ho mai

avuto il piacere di averla al mio fianco e adesso, invece, fa già una guerra strumentale al nuovo

Amministratore Unico, ancor prima che sottoscriva il contratto?

Mi viene un dubbio: ma non è che è lei che aveva un feeling particolare col precedente

amministratore e questo nuovo invece non lo gradisce perché lontano dalle sue logiche politiche?

Rimaniamo in attesa di risposte!”

