ASP Ragusa, al via la campagna vaccinale antinfluenzale. Mercoledì 22 ottobre la presentazione

Ragusa, 16 ottobre 2025 – Prenderà il via lunedì 20 ottobre, su tutto il territorio regionale, la campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026, promossa dall’Assessorato regionale della Salute in collaborazione con i medici di Medicina generale, i Pediatri di Libera scelta, le Farmacie convenzionate e le strutture sanitarie territoriali. L’ASP di Ragusa presenterà il programma e le modalità di adesione mercoledì 22 ottobre alle ore 9.30, nel corso di un incontro che si terrà presso la sede aziendale di piazza Igea, alla presenza delle principali istituzioni civili e militari della provincia.

La campagna, che si inserisce nel piano di prevenzione promosso dal Ministero della Salute e dalla Regione Siciliana, mira a ridurre il rischio di malattia, ospedalizzazione e morte legati all’influenza stagionale, a limitare la trasmissione del virus tra i soggetti più fragili e a contenere gli accessi ai Pronto soccorso, contribuendo così a diminuire i costi sociali e sanitari connessi alla diffusione del virus.

La vaccinazione antinfluenzale stagionale è offerta in via preferenziale ai gruppi a rischio: persone anziane, donne in gravidanza, soggetti di tutte le età affetti da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze e familiari che li assistono. È inoltre fortemente raccomandata agli operatori sanitari e ai lavoratori dei servizi essenziali – come forze dell’ordine e personale scolastico – per ridurre la trasmissione della malattia alle persone più fragili. Particolare attenzione è rivolta alla fascia pediatrica, a partire dai 6 mesi di vita, in quanto categoria a rischio per complicanze e principale veicolo di diffusione dell’infezione.

Tutti i vaccini antinfluenzali disponibili in Italia sono autorizzati dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e/o dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). È sufficiente una sola dose per tutte le età, ad eccezione dei bambini dai 6 mesi ai 9 anni mai vaccinati in precedenza, per i quali sono raccomandate due dosi. A partire dai 2 anni e fino ai 18 anni, è disponibile anche il vaccino antinfluenzale spray nasale.

I vaccini disponibili per la stagione 2025-2026 sono:

il vaccino trivalente standard, indicato a partire dai 6 mesi di età per tutte le categorie non esposte a particolari rischi;

il vaccino trivalente su coltura cellulare, indicato a partire dai 6 mesi di vita, per donne in gravidanza, personale sanitario e persone tra 18 e 49 anni con patologie croniche;

due vaccini trivalenti potenziati per soggetti over 60: il vaccino ad alto dosaggio antigenico, raccomandato dai 65 anni in su e in particolare per ospiti di RSA e strutture di lungodegenza, e il vaccino adiuvato, indicato per persone tra 50 e 59 anni con patologie;

il vaccino trivalente spray nasale per bambini e adolescenti tra 2 e 18 anni, non immunodepressi. Per i bambini tra 6 mesi e 2 anni o immunocompromessi è raccomandato il vaccino su colture cellulari.

È possibile la co-somministrazione con altri vaccini raccomandati per la popolazione adulta: anti-pneumococco, anti-Zoster (fuoco di Sant’Antonio), anti-Covid-19 aggiornato LP 8.1, anti-virus respiratorio sinciziale (RSV adulti) e anti-difterica-tetano-pertosse (richiamo decennale).

Le vaccinazioni antinfluenzali sono somministrate presso gli ambulatori dei Medici e Pediatri di famiglia e nelle Farmacie convenzionate aderenti alla campagna. È inoltre possibile prenotarsi presso gli ambulatori vaccinali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa tramite il numero verde 800 050510 o scrivendo all’indirizzo email servizio.epidemiologia@asp.rg.it.

