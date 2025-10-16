Modica – Arrestato 26enne per violenza sessuale sull’ex convivente

Modica, 16 Ottobre 2025 – Gli agenti del Commissariato di Modica hanno arrestato in flagranza un giovane di 26 anni per violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna. L’uomo si è introdotto con un pretesto nell’abitazione della donna e ha tentato di costringerla a un rapporto sessuale. La vittima è riuscita a respingerlo e ha chiamato il 112. All’arrivo della Polizia, l’aggressore era ancora sul pianerottolo, in stato di agitazione e intento a minacciare la donna. È stato portato in Commissariato e arrestato, anche in relazione a minacce e maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno rivelato che le condotte vessatorie andavano avanti da mesi. L’uomo è ora a disposizione della Procura di Ragusa.

Salva