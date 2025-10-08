Il 2 novembre la RAI trasmetterà la Santa Messa da Modica

MODICA, 08 Ottobre 2025 – Sarà, verosimilmente, il Vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, a celebrare la Santa Messa che sarà mandata in diretta su RaiUno, domenica 2 novembre. La rete ammiraglia della TV di Stato trasmetterà dalle 10.55 la cerimonia religiosa che sarà celebrata nella Chiesa Madre di San Pietro a Modica. Nei prossimi giorni l’evento sarà ufficializzato dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.

Resta da stabilire quando e a che ora, in concomitanza di questo appuntamento, si svolgerà la tradizionale messa presso il Cimitero comunale, anche se non è improbabile che possa essere celebrata nonostante l’impegno con RaiUno.

Salva