A Comiso i Lions organizzano una serata dedicata alla salute mentale e al benessere

Comiso, 08 ottobre 2025 – Nell’ambito della Settimana della Salute Mentale e del Benessere promossa dal Lions International – Distretto 108Yb Sicilia, si terrà domani , mercoledì 8 ottobre , alle ore 18:00 presso l’Auditorium Carlo Pace di Comiso l’incontro dal titolo “Respira, vivi, sorridi”.

L’evento rientra nella Global Service Week (4–12 ottobre 2025) e fa parte delle iniziative del programma “Base”, dedicato alla promozione della salute mentale e del benessere psicofisico.

A relazionare sarà la Dott.ssa Antonella Nifosì, docente presso l’Università di Pisa, mentre interverrà Laura Rapicavoli, insegnante di Hatha Yoga e operatrice olistica, che guiderà anche una dimostrazione pratica di yoga nel foyer dell’auditorium. I partecipanti sono invitati a munirsi di tappetino e ad indossare un abbigliamento comodo.

L’iniziativa, sostenuta dal Lions Club Comiso Terra Iblea e presieduta da Rosario Alescio, si propone di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente e delle emozioni.

Come recita il motto scelto per l’evento:

“A volte basta un pensiero, a volte basta ascoltare, a volte basta chiedere aiuto.”

Un messaggio di speranza e consapevolezza, che invita a rallentare, respirare e ritrovare equilibrio nella frenesia quotidiana.

L’iniziativa rientra tra i progetti dell’Area Salute del Distretto Lions Sicilia e si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione per la promozione del benessere individuale e collettivo.

