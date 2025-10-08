  • 8 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Ottobre 2025 -
Attualità | Comiso

A Comiso i Lions organizzano una serata dedicata alla salute mentale e al benessere

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 08 ottobre 2025 – Nell’ambito della Settimana della Salute Mentale e del Benessere promossa dal Lions International – Distretto 108Yb Sicilia, si terrà domani , mercoledì 8 ottobre , alle ore 18:00 presso l’Auditorium Carlo Pace di Comiso l’incontro dal titolo “Respira, vivi, sorridi”.
L’evento rientra nella Global Service Week (4–12 ottobre 2025) e fa parte delle iniziative del programma “Base”, dedicato alla promozione della salute mentale e del benessere psicofisico.
A relazionare sarà la Dott.ssa Antonella Nifosì, docente presso l’Università di Pisa, mentre interverrà Laura Rapicavoli, insegnante di Hatha Yoga e operatrice olistica, che guiderà anche una dimostrazione pratica di yoga nel foyer dell’auditorium. I partecipanti sono invitati a munirsi di tappetino e ad indossare un abbigliamento comodo.
L’iniziativa, sostenuta dal Lions Club Comiso Terra Iblea e presieduta da Rosario Alescio, si propone di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di prendersi cura non solo del corpo, ma anche della mente e delle emozioni.
Come recita il motto scelto per l’evento:
“A volte basta un pensiero, a volte basta ascoltare, a volte basta chiedere aiuto.”
Un messaggio di speranza e consapevolezza, che invita a rallentare, respirare e ritrovare equilibrio nella frenesia quotidiana.
L’iniziativa rientra tra i progetti dell’Area Salute del Distretto Lions Sicilia e si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione per la promozione del benessere individuale e collettivo.

579081
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube