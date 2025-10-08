  • 8 Ottobre 2025 -
  • 8 Ottobre 2025 -
Cultura | Modica

Cultura, storia e accoglienza: l’Erasmus fa tappa a Modica

Docenti e studenti del Progetto Erasmus in visita a Palazzo San Domenico e alla Biblioteca Comunale di Modica
Tempo di lettura: 2 minuti

Un viaggio tra cultura, storia e dialogo internazionale: questa la cornice della visita che ha coinvolto docenti e studenti del gruppo Erasmus nel  Progetto “Open Doors Europe In Love” provenienti da Italia, Grecia e Turchia, accompagnati dalla dirigente scolastica dell’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica, Claudia Terranova. La prima tappa si è svolta a Palazzo San Domenico, dove il gruppo è stato ufficialmente accolto dal Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo e dall’Assessore all’istruzione Concetta Spadaro. Un momento istituzionale ricco di significato, che ha celebrato il valore della cooperazione tra scuole europee. Ma la visita non si è fermata qui: il gruppo ha voluto esplorare anche la Biblioteca Comunale, dove il personale ha condotto una visita guidata tra scaffali di libri antichi, manoscritti e testi di inestimabile valore culturale. Un percorso affascinante che ha catturato l’attenzione di tutti, suscitando curiosità e meraviglia. Studenti e docenti hanno espresso grande apprezzamento per la disponibilità e la competenza del personale bibliotecario, capace di trasformare la visita in un’esperienza formativa e coinvolgente.

© Riproduzione riservata

