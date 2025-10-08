  • 8 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Ottobre 2025 -
Ambiente | Ragusa

Nuovo appalto rifiuti a Ragusa: più ombre che luci. “Ma siamo ancora in tempo per le correzioni fondamentali”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 08 Ottobre 2025 – L’aria di cambiamento nella gestione dei rifiuti a Ragusa, promessa con il nuovo appalto, è densa di ottimismo, ma a un’analisi più attenta, le ombre superano le luci.

Uno degli obiettivi più sbandierati dal Comune è l’introduzione della tariffazione puntuale (TARIP), il meccanismo per cui i cittadini dovrebbero pagare in base ai rifiuti indifferenziati prodotti: meno produci, meno paghi. Sulla carta, un’ottima innovazione per incentivare la raccolta differenziata. Purtroppo, per i ragusani, non sarà realmente così.

“La TARIP – dice Legambiente –   è efficace solo se supportata da un piano di comunicazione robusto che spieghi ai cittadini come funziona, cosa cambia e come comportarsi. Il Comune di Ragusa, invece, non prevede alcun investimento significativo in tal senso”.

Si investiranno solo  24.000 euro l’anno, affidati al nuovo gestore, una cifra destinata unicamente alla comunicazione istituzionale (calendari, ecc.). Questa somma è meno di un quarto rispetto ai   114.000 euro  l’anno previsti dall’appalto odierno – fondi, tra l’altro, già spesi male o non spesi affatto.

“La motivazione del Comune, a quanto pare, è la mancanza di fondi. Ma è una scelta incomprensibile, dato che le somme si sarebbero potute facilmente recuperare inserendo nelle spese generali (come è corretto che sia e come avviene nell’attuale appalto) gli oltre  500.000 euro l’anno di salario destinati agli impiegati, che sono costi indiretti e non personale di servizio su strada; attingendo alle penalità per il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 75% di raccolta differenziata e per le maggiori spese di selezione. Ma la debolezza del progetto non si ferma alla comunicazione. L’intero impianto della gara presenta criticità che espongono il Comune a possibili ricorsi e contenziosi: l’impostazione regolatoria consentirà al nuovo gestore di pretendere il 70% dei ricavi del CONAI, un dato che contrasta con quanto sostenuto dal Comun, manca l’istituto fondamentale della revisione prezzi, previsto da sentenze del Consiglio di Stato, che tutela l’equilibrio economico dell’appalto nel lungo periodo; si riscontrano diverse e gravi discordanze tra i vari documenti che compongono la gara”.

Per Legambiente, la situazione odierna è un lieve miglioramento rispetto a sei mesi fa, “quando il progetto era impresentabile, pieno di errori che avrebbero garantito una miriade di contenziosi”.

Legambiente, in tempi non sospetti, aveva intuito la fragilità del progetto affidato a CONAI e aveva offerto la disponibilità gratuita di esperti nel settore rifiuti di IFEL (la fondazione dell’ANCI, di cui Ragusa è socia) per affiancare l’ufficio tecnico in un comitato scientifico. L’offerta è stata rifiutata senza motivazione dall’Assessore all’Ambiente e dai tecnici comunali.

È stato solo grazie alle osservazioni di Legambiente (quasi tutte accolte, a dimostrazione della loro fondatezza) e a quelle della SRR che il progetto ha potuto essere parzialmente migliorato. Un progetto che per mesi è stato tenuto segreto dall’ufficio ambiente e dall’Assessore, e consegnato alle parti sociali con ingiustificabili omissis e con colpevole ritardo.

“Ora si registra una fretta immotivata per pubblicare subito la gara, nonostante la determina a contrarre (l’atto propedeutico) porti la data del 17 ottobre 2024, a due settimane dalla scadenza dell’attuale appalto. Come recita il proverbio, “la gatta frettolosa fa i gattini ciechi”. È ora che qualcuno spieghi questo ritardo e questa improvvisa accelerazione. Chiediamo che l’iter procedurale del bando venga fermato per alcune settimane e che si proceda alle correzioni fondamentali sulle voci di costo e sull’impianto regolatorio. In caso contrario, gli errori commessi oggi graveranno sulle tasche e sull’ambiente di Ragusa per i prossimi dieci anni”.

 

579090
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube