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Politica regionale

Ottimo l’intervento sul porticciolo di Donnalucata ma serve ulteriore sforzo

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Palermo, 13 giugno 2026 – “Si è fatto un buon lavoro grazie all’aiuto della Regione sia per quanto riguarda la funzionalità che il decoro del porticciolo di Donnalucata. Ma per dirsi concluso, il lavoro ha ancora bisogno di un ulteriore sforzo”. Parola dell’Onorevole Ignazio Abbate che si è battuto per rintracciare i fondi necessari che sono serviti al dissequestro dell’infrastruttura e agli interventi che lo hanno liberato da tonnellate di sabbia che ne rendevano impraticabile il transito alle imbarcazioni dei pescatori e da diporto. Il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali ha effettuato nei giorni scorso un sopralluogo presso l’infrastruttura: “Ogni anno, come in questi giorni, sono necessari lavori di pulizia e dragaggio per evitare il fenomeno dell’insabbiamento. Grazie ad un lavoro sinergico con l’Amministrazione Comunale e i circoli velici e dei residenti della popolosa frazione balneare stiamo cercando di potenziare l’attuale struttura, modificandone se necessario anche la conformazione per scongiurare in futuro una volta per tutte la problematica dell’insabbiamento che rende necessari a cadenza periodica questi interventi. Indubbiamente dobbiamo fare i complimenti sia all’Amministrazione che alle associazioni di chi vive Donnalucata 365 giorni all’anno perché riescono a valorizzarla, insieme al suo porto, con tante iniziative che la rendono viva ed attrattiva per turisti e residenti. Dal nostro canto assicuriamo sempre il massimo impegno per risolvere una volta per tutte questo enorme problema”.

 

 

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