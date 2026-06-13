Trasparenza o pregiudizio? Quando il merito diventa una colpa

Leggendo l’analisi di Gabriele Giannone pubblicata su un quotidiano online in merito alla graduatoria del bando regionale “Sicilia che Piace 2026”, non possiamo rimanere in silenzio anche stavolta ed utilizziamo i nostri canali come lui utilizza i suoi.
Si fa davvero fatica a comprendere dove risieda il problema reale. L’articolo si lancia in accostamenti, suggestive domande retoriche e ricostruzioni genealogico-politiche, ma manca completamente il punto centrale: il rispetto dei requisiti, la legittimità e la qualità delle aziende coinvolte.
Esaminiamo i fatti per quelli che sono, liberi da dietrologie spicciole.
1. Aziende storiche e attività certificata: il caso RTM e Video Mediterraneo
Si parla di Radio RTM e Video Mediterraneo (RVM Srl) quasi come fossero sigle spuntate dal nulla per intercettare fondi. Parliamo, al contrario, di due storiche realtà dell’informazione e della comunicazione locale.
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Fanno regolarmente e professionalmente comunicazione da decenni (RTM da 50 anni).
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Informano il territorio con standard elevati e strutture aziendali reali.
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Nulla vieta ad aziende con queste caratteristiche di accedere a contributi pubblici. Al contrario, i bandi nascono proprio per sostenere le imprese sane del territorio che hanno i requisiti legali, economici e progettuali per usufruirne. Essere di Modica non può e non deve diventare una colpa o un fattore escludente.
2. Il caso VTM e la partecipazione societaria
L’articolo solleva un polverone politico sulla presenza di Samuele Cannizzaro e Giuseppe Ragona nella compagine societaria di VTM Srls. L’autore stesso ammette che non vi è alcuna irregolarità. E allora, qual è la notizia?
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In uno Stato di diritto, possedere una quota societaria di un’azienda di comunicazione non priva i cittadini dei propri diritti civili e imprenditoriali, né tantomeno vieta a un’azienda di partecipare a bandi pubblici regionali, valutati da commissioni tecniche terze e non certo dai politici locali.
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Il progetto ha ottenuto il punteggio massimo? Evidentemente la proposta tecnica ed editoriale presentata era qualitativamente eccellente e rispondente ai rigidi criteri del bando.
3. Continuità lavorativa e meritocrazia: LocoStudio Communication
Il lungo elenco di incarichi legati a Francesco Turlà e LocoStudio Communication, che l’articolo dipinge come una sorta di “anomalia perenne”, dimostra esattamente il contrario di ciò che si vorrebbe far credere.
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Se un’agenzia riceve incarichi dal 2017 a oggi, attraversando diverse amministrazioni, significa che il servizio offerto risponde a standard qualitativi ed efficaci certificati.
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La pubblica amministrazione cerca affidabilità e risultati (come per la gestione di app delicate come Ecomodica o le campagne sulla differenziata). Cambiare partner tecnico solo per il gusto di farlo, rinunciando a chi ha già dimostrato competenza e continuità amministrativa, sarebbe quello sì un danno per l’ente pubblico.
Le risposte alle “domande spontanee”
“Perché quattro soggetti della stessa città risultano tra i beneficiari di una graduatoria regionale mentre numerose altre imprese siciliane sono rimaste escluse?”
La risposta è banale nella sua linearità: perché i progetti presentati dalle aziende modicane erano migliori, strutturati meglio e più rispondenti ai criteri di valutazione della commissione regionale. Il localismo al contrario – ovvero penalizzare un’azienda solo perché proviene da un Comune in cui anche altre aziende sono state capaci di vincere – sarebbe una palese violazione del principio di uguaglianza e di libera concorrenza.
“Perché la Regione non pubblica integralmente schede di valutazione e verbali?”
Gli atti dei bandi regionali sono, per legge, accessibili tramite i normali canali di accesso agli atti (FOIA) per chiunque ne abbia diritto o interesse concreto. Evocare una mancanza di trasparenza laddove esistono precise procedure di pubblicazione e accesso significa voler creare un’ombra del sospetto basata sul nulla.
Nella foga di voler trovare a tutti i costi un “filo conduttore” politico, l’articolo cita testualmente Marisa Scivoletto e Maria Chiara Scivoletto come detentrici delle restanti quote di VTM Srls. L’inserimento di questi nomi nel testo, buttati lì senza alcuna specifica spiegazione, risponde a una precisa tecnica allusiva: creare nel lettore il sospetto di una rete familiare o di un “cerchio magico” politico legato ai soliti noti del territorio.
La realtà, però, smonta la narrazione: i due soggetti non hanno legami di parentela. Il loro unico “errore”, agli occhi di chi scrive, è quello di condividere una compagine societaria legittima e un cognome che a Modica evoca altre storie e altri percorsi, prestandosi così a una facile e strumentale associazione di idee.
Inserire i nomi di private cittadine e professioniste in un articolo che urla allo scandalo politico, al solo scopo di fare “massa critica” e appesantire il teorema accusatorio, è l’ennesima prova di come questa non sia un’inchiesta giornalistica sui fatti, ma un tentativo di colpire l’immagine di un’azienda e di chi la compone. VTM Srls è una società di capitali: i suoi soci – siano essi figure pubbliche o privati cittadini senza tessere di partito – hanno il sacrosanto diritto di fare impresa senza essere messi alla gogna per colpa di un cognome o di una vicinanza di scrivania.
L’articolo tenta di trasformare un’eccellenza imprenditoriale e progettuale del territorio modicano – capace di attrarre circa 80 mila euro di fondi regionali a beneficio dell’indotto locale – in un “caso politico”.
Le graduatorie pubbliche si scorrono per punteggi e requisiti, non per simpatie o geolocalizzazione. RTM, RVM, VTM e LocoStudio hanno partecipato a un bando pubblico, ne avevano pieno diritto, possedevano i requisiti e hanno vinto. Il resto sono solo congetture giornalistiche che non inficiano la linearità e la correttezza dell’operato di imprese che producono valore e occupazione sul territorio.
Giannone indica i beneficiari dei contributi “vicini all’On. Ignazio Abbate” che a noi sembra più una considerazione “a specchio” o “deviazione dello sguardo”. Del resto se scaliamo gli anni a ritroso troveremmo altre situazioni analoghe (che probabilmente riguardano lo stesso autore dell’articolo) certamente affidati con la necessaria regolarità. RTM non riceve contributi da nessun politico, si autogestisce con il marketing!