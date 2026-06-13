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Attualità | Ragusa

Anche l’Opi di Ragusa in campo per il torneo amatoriale delle professioni

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Calcio, anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ragusa (Opi Ragusa) scende in campo per il Torneo amatoriale delle professioni, che prenderà il via lunedì 15 giugno sotto l’egida della delegazione provinciale Figc di Ragusa. Un’iniziativa che unisce sport, socialità e spirito di categoria, coinvolgendo sette squadre: carabinieri, Giustizia Iblea, Ordine degli Architetti, Ordine degli ingegneri, polizia penitenziaria, Questura e, appunto, Opi Ragusa.

L’esordio della formazione infermieristica è previsto per lunedì alle 19,30 sui campi dello Sporting Club Pianetti, dove affronterà l’Ordine degli ingegneri in una sfida che inaugurerà ufficialmente il torneo. La squadra Opi Ragusa è composta da: Carmelo Piluso, Giuseppe Siragusa, Simone Pacetto, Giuseppe Di Salvo, Alessandro Riela, Vincenzo Marzullo, Marco Giavatto, Simone Aprile, Giuseppe Iacono, Salvatore Rinzivillo, Stefano Gazzè, Andrea Pellegrino, Giovanni Zago, Marco Cascone e Giulio Assenza.

«Partecipare a questo torneo – dichiara il presidente Gaetano Monsù – significa dare forma concreta al nostro spirito di squadra e alla nostra identità professionale. Gli infermieri sono abituati a lavorare insieme, a sostenersi e a condividere obiettivi comuni: portare questi valori anche sul campo da gioco è un modo per rafforzare il senso di appartenenza e di comunità. Lo sport, come la nostra professione, è fatto di impegno, rispetto e collaborazione. Sarà un’occasione per stare bene, per vivere momenti di amicizia e per mostrare che l’Ordine delle professioni infermieristiche è presente e attivo anche fuori dagli ambiti sanitari. Non contano solo i risultati sportivi, ma la capacità di fare gruppo e di rappresentare con orgoglio la nostra categoria.»

Monsù ha inoltre sottolineato come la partecipazione al torneo «testimoni la vitalità dell’Ordine, che si muove su più fronti – dalla formazione alla promozione della salute, fino alle iniziative sociali e culturali – e che oggi sceglie di valorizzare anche la dimensione ludica e aggregativa, parte integrante del benessere di ogni professionista».

Con questa iniziativa, Opi Ragusa conferma il proprio impegno nel promuovere valori di condivisione, solidarietà e benessere, in linea con la missione che da sempre contraddistingue la professione infermieristica.

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