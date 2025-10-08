  • 8 Ottobre 2025 -
  • 8 Ottobre 2025 -
Modica | Politica

Trenini lillipuziani e caos urbano a Modica: “L’Alternativa Socialista” chiede orari limite e riorganizzazione del capolinea

Appello al Sindaco  per una mobilità sostenibile che tuteli i residenti
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA,  08 Ottobre 2025 – Il Comitato politico  “L’Alternativa Socialista” di Modica ha formalmente indirizzato una nota al Sindaco, sollevando la problematica dei “trenini lillipuziani” destinati al trasporto turistico. Pur riconoscendo l’importanza del servizio per l’attrattiva turistica della città, il Comitato sottolinea come la circolazione di questi veicoli stia creando gravi disagi alla mobilità urbana, specialmente per i cittadini che devono spostarsi negli orari di punta.

Il documento evidenzia che la bassa velocità e le dimensioni dei trenini provocano significativi rallentamenti del traffico, che incidono negativamente sulla quotidianità dei residenti impegnati in attività lavorative e scolastiche.

Alternativa Socialista richiama la facoltà del Comune, prevista dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, di regolare la circolazione veicolare per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico. Viene anche citato il D.M. 15 marzo 2007, n. 55, che impone la circolazione dei trenini turistici solo su percorsi autorizzati e soggetti a precise prescrizioni comunali.

Il Comitato ritiene che l’attuale regolamentazione non riesca a bilanciare adeguatamente l’interesse turistico con il diritto dei residenti a una mobilità agevole.

Un’ulteriore criticità sollevata riguarda l’attuale capolinea in adiacenza a Piazza Matteotti. Secondo il Comitato, la modalità di carico e scarico costringe inspiegabilmente i passeggeri ad ammassarsi sulla carreggiata, creando forti disagi e potenziale pericolo per i residenti in transito verso le loro abitazioni, in netto contrasto con la possibilità di utilizzare in sicurezza i bordi della piazza.

Sulla base di queste premesse e considerazioni, il Comitato politico cittadino “L’Alternativa Socialista” chiede l’adozione di un’apposita ordinanza per escludere la circolazione dei trenini lillipuziani nelle   fasce orarie, considerate di maggiore afflusso e necessità per i pendolari e gli studenti, ovvero 7:30 – 9:00 (avvio delle attività lavorative e scolastiche); 12:30 – 14:30 (rientro da scuola e pausa pranzo); 19 – 21 (rientro dalle attività lavorative).

“Occorrerebbe dare ordine ai gestori dei trenini turistici -spiega ancora Antonio Ruta –  di predisporre l’accesso e l’uscita dai mezzi esclusivamente dalla parte di Piazza Matteotti, anziché sulla carreggiata, per garantire maggiore sicurezza ai passeggeri e fluidità del traffico per i residenti. Siamo fiduciosi  che tali provvedimenti, limitando la circolazione solo negli orari di massimo disagio, permetterebbero di alleviare le problematiche quotidiane della cittadinanza riducendo code e rallentamenti, pur continuando a supportare l’utilizzo del trenino per le sue finalità turistiche”.

579093
© Riproduzione riservata

