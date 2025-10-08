Vasto colpo allo spaccio ad Avola: 13 misure cautelari eseguite dalla Polizia

AVOLA, 08 Ottobre 2025 – Una vasta operazione della Polizia di Stato ha smantellato una florida piazza di spaccio nel cuore di Avola, portando all’esecuzione di tredici misure cautelari disposte dal GIP di Siracusa. L’azione rappresenta l’epilogo di una complessa indagine che ha fatto luce sull’operatività di un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti nella cittadina.

Le misure cautelari emesse prevedono una pesante ripartizione delle restrizioni per gli indagati: sette persone sono state raggiunte da custodia cautelare in carcere, quattro ai domiciliari, due provvedimenti con obbligo di firma e di dimora.

Gli indagati, a vario titolo, dovranno rispondere di gravi reati che spaziano dalle violazioni della normativa sugli stupefacenti all’estorsione e alla detenzione illegale di armi da fuoco. Un’ulteriore persona risulta indagata a piede libero per gli stessi reati.

L’attività investigativa è stata avviata nel corso del 2024 a seguito dell’arresto di uno degli attuali indagati, un episodio che ha messo gli inquirenti sulle tracce dell’intera rete. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire l’intera catena di comando e logistica del gruppo criminale, che gestiva il rifornimento di sostanze stupefacenti per i consumatori del territorio di Avola.

“L’indagine è riuscita a fare luce sul gruppo che riforniva gli assuntori di sostanze stupefacenti nel territorio di Avola,” ha precisato la Polizia, sottolineando l’importanza dell’operazione per la sicurezza e la legalità nella città siracusana. Il blitz odierno mira a disarticolare in modo significativo una delle principali fonti di approvvigionamento di droga nell’area.

