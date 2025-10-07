Inseguimento a calci nel sedere a Modica alta diventa virale

MODICA ALTA, 07 Ottobre 2025 – Una scena che ha del surreale si è consumata nelle scorse ore serali lungo Corso Principessa Maria del Belgio a Modica Alta. Un singolare inseguimento tra due amici, con calci e, stando alle testimonianze, schiaffi, è finito dritto sui social network, diventando rapidamente virale.

L’episodio ha avuto luogo quando un giovane ha iniziato a rincorrere per strada un suo amico, sferrandogli con vigore dei calci nel sedere. Le grida, unite al frastuono dell’inseguimento, hanno immediatamente allertato alcuni residenti della zona.

Dalle finestre e dai balconi, diversi cittadini hanno assistito alla bizzarra corsa. Alcuni di loro hanno prontamente immortalato la scena con i propri cellulari, registrando l’intera sequenza. Il video, condiviso in pochissimo tempo sulle piattaforme social, ha scatenato l’ilarità degli utenti, trasformando l’insolita “lite” in un fenomeno della rete locale.

I due protagonisti, dopo aver percorso parte del corso principale, hanno imboccato una stradina secondaria. Sebbene l’inseguimento non sia più stato visibile, le riprese video hanno captato chiaramente gli ultimi istanti, in cui si sono uditi distintamente schiaffi e ulteriori grida, lasciando intendere che l’inseguito sia stato sicuramente raggiunto dal suo “aggressore”.

Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato il singolare battibecco, ma la sua diffusione online testimonia ancora una volta come le scene di vita quotidiana, anche le più stravaganti, possano rapidamente superare i confini della strada per diventare virali.

