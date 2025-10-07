  • 8 Ottobre 2025 -
Cronaca | Ragusa

Gaffe clamorosa del Ragusa Calcio: l’annuncio per il marketing ha lo sfondo del Duomo di Modica

RAGUSA, 07 Ottobre 2025 – Un errore che ha scatenato l’ilarità e il dibattito sui social, evidenziando una clamorosa svista in materia di identità territoriale. Il Ragusa Calcio ha recentemente pubblicato un annuncio per la ricerca di un addetto alle comunicazioni e al marketing in provincia, ma lo sfondo utilizzato per illustrare la call ha lasciato tutti basiti: al posto di un simbolo identificativo della città di Ragusa (il Duomo di San Giorgio a Ibla, ad esempio), è apparso il profilo inconfondibile del Duomo di San Giorgio di Modica.

Una gaffe non da poco, considerando la storica e accesa rivalità “campanilistica” tra i due centri iblei, Modica e Ragusa, che spesso si traduce in battibecchi a sfondo sportivo e culturale.

La società, proprio mentre cerca una figura professionale che dovrebbe avere il compito di curare l’immagine, il branding e la comunicazione del club, ha commesso un errore di base che ha vanificato (almeno in parte) la serietà dell’annuncio.

L’episodio è diventato subito virale tra i tifosi e gli addetti ai lavori, trasformandosi in un involontario, ma efficace, promemoria sull’importanza della precisione e della conoscenza del territorio, soprattutto per chi è chiamato a gestire la comunicazione pubblica di un’entità sportiva che rappresenta una città.

Si attende ora una possibile rettifica o un commento ufficiale da parte del Ragusa Calcio in merito alla singolare e imbarazzante svista. Di certo, il futuro addetto al marketing avrà subito chiaro da dove non cominciare il suo lavoro.

