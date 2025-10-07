Clamoroso, ma non tanto: Consiglio Comunale di Modica bloccato per assenza di consiglieri

MODICA, 07 Ottobre 2025 – Ancora un fallimento istituzionale a Modica. La seduta del Consiglio Comunale di questa sera è stata annullata perché, ancora una volta, la maggioranza dei consiglieri eletti ha scelto di non presentarsi in aula, impedendo di fatto la costituzione del numero legale.

L’assenza di massa è stata etichettata come un “spettacolo indecoroso” e un atto di “irresponsabilità politica e istituzionale”. Questa condotta calpesta apertamente il rispetto dovuto alle istituzioni e, soprattutto, ai cittadini che quotidianamente affrontano i problemi reali della comunità.

“Il gesto di questa sera non è un caso isolato – attaccano i consiglieri della Maggioranza – . Gli assenti (al netto di qualche “reale impedimento legittimo”) sono gli stessi che, soltanto ieri, avevano già abbandonato l’aula, facendo mancare il numero legale proprio nel momento cruciale in cui era attesa la votazione di una importante mozione a sostegno del lavoro e dei lavoratori della città”.

Di fronte a questo comportamento, ci si interroga sulle ragioni di tale boicottaggio. La risposta, tuttavia, sembra essere stata già diffusa dagli stessi consiglieri assenti.

Secondo quanto riportato, le motivazioni si troverebbero nelle “menzogne diffuse questa mattina in un comunicato stampa” in cui “le bugie si mescolano alla mancanza di pudore di fronte a tanta mistificazione.”

Il duro attacco si conclude con un appello perentorio: “Questi consiglieri dovrebbero solo dimettersi!” L’episodio solleva forti interrogativi sulla reale volontà politica di affrontare le questioni cittadine e sulla serietà dell’impegno istituzionale di chi è stato eletto per rappresentare la comunità. Al nostro arrivo in Municipio, l’aula era già vuota.

Quali saranno le conseguenze politiche di questo ennesimo blocco in Consiglio e quali le reazioni da parte delle minoranze e della cittadinanza?

Salva