  • 8 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Ottobre 2025 -
Modica | Politica

Clamoroso, ma non tanto: Consiglio Comunale di Modica bloccato per assenza di consiglieri

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 07 Ottobre 2025 – Ancora un fallimento istituzionale a Modica. La seduta del Consiglio Comunale di questa sera è stata annullata perché, ancora una volta, la maggioranza dei consiglieri eletti ha scelto di non presentarsi in aula, impedendo di fatto la costituzione del numero legale.

L’assenza di massa è stata etichettata come un “spettacolo indecoroso” e un atto di “irresponsabilità politica e istituzionale”. Questa condotta calpesta apertamente il rispetto dovuto alle istituzioni e, soprattutto, ai cittadini che quotidianamente affrontano i problemi reali della comunità.

“Il gesto di questa sera non è un caso isolato – attaccano i consiglieri della Maggioranza – . Gli assenti (al netto di qualche “reale impedimento legittimo”) sono gli stessi che, soltanto ieri, avevano già abbandonato l’aula, facendo mancare il numero legale proprio nel momento cruciale in cui era attesa la votazione di una importante mozione a sostegno del lavoro e dei lavoratori della città”.

Di fronte a questo comportamento, ci si interroga sulle ragioni di tale boicottaggio. La risposta, tuttavia, sembra essere stata già diffusa dagli stessi consiglieri assenti.

Secondo quanto riportato, le motivazioni si troverebbero nelle “menzogne diffuse questa mattina in un comunicato stampa” in cui “le bugie si mescolano alla mancanza di pudore di fronte a tanta mistificazione.”

Il duro attacco si conclude con un appello perentorio: “Questi consiglieri dovrebbero solo dimettersi!” L’episodio solleva forti interrogativi sulla reale volontà politica di affrontare le questioni cittadine e sulla serietà dell’impegno istituzionale di chi è stato eletto per rappresentare la comunità. Al nostro arrivo in Municipio, l’aula era già vuota.

Quali saranno le conseguenze politiche di questo ennesimo blocco in Consiglio e quali le reazioni da parte delle minoranze e della cittadinanza?

579063
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube