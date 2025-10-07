Judo. Savita Russo conquista il bronzo mondiale U21 a Lima: la ragusana porta l’Italia ancora sul podio

LIMA (Perù), 07 Ottobre 2025 – L’Italia torna sul podio ai Mondiali U21 di Judo in corso a Lima, grazie a una splendida prestazione di Savita Russo. L’atleta ragusana, portacolori delle Fiamme Azzurre, ha conquistato la medaglia di bronzo, confermando il suo ruolo di vertice a livello mondiale e bissando, a un anno di distanza, il risultato della passata stagione, dove aveva ottenuto un argento.
La giornata di Savita Russo è stata caratterizzata da incontri dominati con autorità. L’azzurra ha inaugurato il suo percorso superando la peruviana Lam, per poi battere la taiwanese Wu (TPE) e, nei quarti di finale, la slovena Tsurkan. Tutti i confronti sono stati risolti con autorevolezza nelle fasi iniziali.
L’unico vero ostacolo si è rivelato la semifinale, dove ha ritrovato la giapponese Morichika, la stessa avversaria che l’aveva sconfitta lo scorso anno. Il confronto è stato serrato, con attacchi continui da entrambe le parti, e si è protratto fino al golden score. L’equilibrio è stato spezzato solo al nono minuto, quando la nipponica è riuscita a trovare l’azione risolutiva.
Nella finale per il bronzo, Savita Russo ha dimostrato carattere e determinazione, chiudendo l’incontro in modo lampo contro l’uzbeka Saparboeva (UZB). Già alla seconda azione, l’azzurra ha messo a segno l’ippon decisivo, assicurandosi così la meritata medaglia. “Sono contenta per la medaglia e soprattutto per come ho affrontato la finale del bronzo. Il rammarico è il colore perché non è quello che volevo,” ha commentato la judoka. Ha poi ringraziato il suo gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre “per il continuo sostegno, la mia famiglia, il mio maestro Maurizio e il mio mental coach Claudio Arrabito”.
Grande soddisfazione è stata espressa anche dal responsabile Fabrizio Fantauzzo: “Dopo la giornata difficile di ieri, oggi Savita Russo con una prestazione di rilievo ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo. Siamo soddisfatti di questo risultato ma, ancora di più, siamo contenti del forte spirito di squadra che si vive qui a Lima tra i ragazzi.”
Fantauzzo ha concluso con uno sguardo al futuro: “Domani è l’ultimo giorno di gara e vogliamo chiudere in bellezza”. L’Italia continua dunque a lasciare il segno sulla competizione mondiale giovanile.