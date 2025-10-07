  • 8 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 8 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sport

Judo. Savita Russo conquista il bronzo mondiale U21 a Lima: la ragusana porta l’Italia ancora sul podio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

LIMA (Perù), 07 Ottobre 2025 – L’Italia torna sul podio ai Mondiali U21 di Judo in corso a Lima, grazie a una splendida prestazione di Savita Russo. L’atleta ragusana, portacolori delle Fiamme Azzurre, ha conquistato la medaglia di bronzo, confermando il suo ruolo di vertice a livello mondiale e bissando, a un anno di distanza, il risultato della passata stagione, dove aveva ottenuto un argento.

La giornata di Savita Russo è stata caratterizzata da incontri dominati con autorità. L’azzurra ha inaugurato il suo percorso superando la peruviana Lam, per poi battere la taiwanese Wu (TPE) e, nei quarti di finale, la slovena Tsurkan. Tutti i confronti sono stati risolti con autorevolezza nelle fasi iniziali.

L’unico vero ostacolo si è rivelato la semifinale, dove ha ritrovato la giapponese Morichika, la stessa avversaria che l’aveva sconfitta lo scorso anno. Il confronto è stato serrato, con attacchi continui da entrambe le parti, e si è protratto fino al golden score. L’equilibrio è stato spezzato solo al nono minuto, quando la nipponica è riuscita a trovare l’azione risolutiva.

Nella finale per il bronzo, Savita Russo ha dimostrato carattere e determinazione, chiudendo l’incontro in modo lampo contro l’uzbeka Saparboeva (UZB). Già alla seconda azione, l’azzurra ha messo a segno l’ippon decisivo, assicurandosi così la meritata medaglia. “Sono contenta per la medaglia e soprattutto per come ho affrontato la finale del bronzo. Il rammarico è il colore perché non è quello che volevo,” ha commentato la judoka. Ha poi ringraziato il suo gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre “per il continuo sostegno, la mia famiglia, il mio maestro Maurizio e il mio mental coach Claudio Arrabito”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal responsabile Fabrizio Fantauzzo: “Dopo la giornata difficile di ieri, oggi Savita Russo con una prestazione di rilievo ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo. Siamo soddisfatti di questo risultato ma, ancora di più, siamo contenti del forte spirito di squadra che si vive qui a Lima tra i ragazzi.”

Fantauzzo ha concluso con uno sguardo al futuro: “Domani è l’ultimo giorno di gara e vogliamo chiudere in bellezza”. L’Italia continua dunque a lasciare il segno sulla competizione mondiale giovanile.

579056
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube