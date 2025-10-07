  • 7 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Scuderi, Vittoria. “Dossi in via Troisi, passo avanti significativo”

Vittoria, 07 ottobre 2025 – “Un passo avanti significativo per la sicurezza stradale e la tranquillità dei residenti”. Così il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, commenta l’installazione dei nuovi dossi rallentatori in via Troisi, nel quartiere dietro l’ex Coop Rinascita. “Desidero ringraziare l’amministrazione comunale e il comandante della polizia municipale per aver accolto le nostre richieste, frutto di tre anni di impegno costante. Le interrogazioni in Consiglio comunale, i confronti in commissione Affari generali con la partecipazione attiva dei cittadini e le numerose iniziative di sensibilizzazione attraverso comunicati stampa hanno finalmente portato ai primi risultati concreti” dichiara Scuderi. Il consigliere sottolinea come l’intervento risponda alle esigenze dei residenti, da tempo esasperati dalla pericolosità della strada e dai problemi di ordine pubblico che si verificano in zona. “Garantire la sicurezza stradale è fondamentale, ma altrettanto importante è tutelare la serenità delle aree residenziali. L’installazione dei dossi non è un punto d’arrivo, anzi non risolve le problematiche più pesanti, bensì l’inizio di una serie di iniziative volte a migliorare la vivibilità del quartiere” aggiunge. Scuderi conclude ribadendo il proprio impegno per un dialogo continuo con i cittadini e per la promozione di politiche che mettano al centro la sicurezza e la qualità della vita dei residenti di Vittoria.

1 commento su “Scuderi, Vittoria. “Dossi in via Troisi, passo avanti significativo””

  1. Gino

    Ci sono le leggi che dovrebbero assicurare la sicurezza stradale…… “Dovrebbero” perche in realtà non ci sono.
    Non ci sarebbe bisogno di dossi scassa auto se la legge punisse come si deve chi sbaglia.

