Marina di Modica | Sport

Modica: sport e prevenzione al via con la “Corri a Marina di Modica”

MARINA DI MODICA, 07 Ottobre 2025  – Domenica 19 ottobre 2025, il lungomare di Marina di Modica si prepara a ospitare la terza edizione della “Corri a Marina di Modica”, un evento che unisce agonismo, divertimento e un forte messaggio di prevenzione sanitaria.

Organizzata dall’A.S.D. Running Modica, con il patrocinio del Comune di Modica e il supporto di FIDAL, CONI Sicilia e Avis, la manifestazione è inserita nel calendario nazionale FIDAL e rappresenta una prova cruciale per il Grand Prix Sicilia di Corsa e il Grand Prix Provinciale degli Iblei

La giornata vedrà atleti da tutta la Sicilia sfidarsi lungo il circuito cittadino di 2 km, da ripetere cinque volte per un totale di 10 km.

Accanto alla gara agonistica, l’evento si conferma inclusivo, proponendo due opzioni non competitive:

  • Una camminata non competitiva di 5 km.
  • Una Family Run di 1 km, pensata per famiglie e chi desidera vivere la festa in modo più leggero e conviviale.

Il vero valore aggiunto di questa edizione è la campagna di prevenzione del tumore al seno. In linea con il mese internazionale dedicato alla consapevolezza (ottobre), nei pressi della zona di partenza e arrivo sarà allestito un gazebo per visite ecografiche gratuite.

A mettere a disposizione la propria professionalità sarà la dottoressa Ludovica Incardona. L’iniziativa vede la collaborazione dell’associazione Althea Salute Donna.

Donatella Di Paolo, presidente di Althea Salute Donna, ha sottolineato: “Lo sport è un potente alleato della prevenzione. Vogliamo sensibilizzare anche le lavoratrici, spesso impegnate tra famiglia e lavoro, a prendersi cura di sé.”

Le prenotazioni per lo screening saranno possibili tramite un numero telefonico dedicato, grazie anche alla disponibilità delle volontarie. Rossella Fede ha commentato: “Questa giornata è un’occasione per informare, supportare e condividere un momento di consapevolezza e solidarietà.”

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti in mattinata sul lungomare, seguito dalle partenze delle manifestazioni non competitive e, a chiudere, la gara agonistica e le premiazioni.

Emanuele Assenza, presidente dell’ASD Running Modica, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo orgogliosi di presentare una nuova edizione di ‘Corri a Marina di Modica’, una manifestazione che è anche comunità, salute e condivisione. Quest’anno abbiamo voluto allargare il nostro orizzonte coinvolgendo realtà associative del territorio come Avis e Althea.”

Assenza ha concluso invitando tutti a partecipare e ribadendo il ruolo della località iblea: “Marina di Modica si conferma sempre più come una vera e propria cittadella dello sport. Vi aspettiamo sulla linea di partenza!”

© Riproduzione riservata

