Modica: opposizione abbandona l’aula per urgenze sociali ignorate

MODICA, 07 Ottobre 2025 – I consiglieri dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee hanno abbandonato l’aula consiliare in segno di protesta per la mancata considerazione di quelle che definiscono “urgenze morali” da parte dell’ex maggioranza del Sindaco.
Al centro della disputa ci sono l’avvio del trasporto scolastico e del servizio mensa, e la riapertura del Centro Diurno per disabili, servizi essenziali che restano bloccati.
L’opposizione aveva chiesto la convocazione urgente del Consiglio Comunale entro la settimana per votare la necessaria variazione di bilancio, attesa in commissione mercoledì. L’obiettivo era sbloccare i servizi e risolvere i disagi di famiglie e studenti, oltre alla drammatica situazione dei lavoratori della ditta di trasporto, che non percepiscono lo stipendio da maggio.
Dopo il diniego a rinviare la seduta per aggiungere gli argomenti d’urgenza, i consiglieri hanno chiesto al Presidente una nuova convocazione per venerdì, immediatamente successiva alle variazioni di bilancio. Anche questa richiesta è stata negata, sollevando l’accusa di ostinazione e arroganza.
“Continua a non essere considerata un’urgenza la riapertura del Centro Diurno, il mancato trasporto scolastico e gli stipendi non pagati ai dipendenti,” dichiarano i consiglieri.
L’opposizione accusa l’ex maggioranza, che non avrebbe più i numeri in aula, di mettere a repentaglio persino i finanziamenti esterni. Nello specifico, si rischia di perdere 100.000 euro destinati al Centro Diurno per disabili, fondi intercettati dal deputato regionale On. Ignazio Abbate, che andrebbero restituiti se non si provvederà rapidamente a inserirli in bilancio.
“Fino ad oggi, con spirito di abnegazione, abbiamo tenuto in piedi il consiglio comunale… ma in cambio non facciamo altro che ricevere dinieghi e prese di posizione che altro non fanno che danneggiare i cittadini e la città,” sottolineano i gruppi.
La Protesta e l’Abbandono dell’Aula
Di fronte all’ennesimo rifiuto “nell’esclusivo interesse della città,” i consiglieri Covato Giovanni Piero, Scapellato Daniele, Franzò Miriam, Alecci Giovanni, Ruffino Alessio, Floridia Rita, Caruso Giuseppe Massimo, Nigro Paolo, Frasca Elena e Giammarco Covato hanno abbandonato l’aula.
L’atto di protesta mira a sbloccare l’impasse: “La speranza è che si rendano conto i colleghi che non hanno più i numeri per portare avanti i lavori del consiglio e che serve essere più aperti e collaborativi.”