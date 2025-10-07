  • 7 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Ottobre 2025 -
Attualità | Scicli

Scicli. Favorire l’incontro tra generazioni, iniziativa della Cna Pensionati territoriale di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 07 ottobre 2025 – Favorire l’incontro tra le generazioni. Uno scambio di saperi che affonda le radici nelle tradizioni della nostra terra. Questo il senso dell’iniziativa organizzata ieri mattina dalla Cna Pensionati territoriale di Ragusa, con la collaborazione della sede comunale della Cna di Scicli. Nella piccola area verde sita in fondo alla zona artigianale di contrada Zagarone, che da alcuni anni è affidata alle cure dei pensionati Cna, sono stati ospitati gli alunni della classe VD delle elementari dell’istituto comprensivo statale “Don Lorenzo Milani”. ⁠I ragazzini hanno partecipato alla raccolta delle olive delle piante presenti nell’area verde. Erano presenti il presidente territoriale Cna Pensionati, Giuseppe Di Stefano, il segretario territoriale Cna Pensionati, Giovanni Brancati, il responsabile organizzativo della sede Cna di Scicli, Franco Spadaro, oltre a un nutrito gruppo di pensionati Cna, con in testa Paolo Gambuzza che è anche componente della presidenza regionale della Cna Pensionati. La lezione di ieri, quindi, è iniziata facendo visionare ai piccoli studenti le foto di come si trovava la zona prima del 2021, dei lavori effettuati e di come si è trasformata grazie al senso civico e alla sensibilità di alcuni cittadini. Viste le foto, è iniziata la dimostrazione della raccolta delle olive che ha coinvolto alunni, anziani e insegnanti in un momento di gioia condivisa. “Quello che stiamo vedendo oggi – ha dichiarato Giovanni Brancati, segretario territoriale Cna Pensionati – è la messa in pratica di una delle priorità della nostra associazione, cioè l’incontro tra le generazioni. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i nostri pensionati si rendano utili mettendo la loro esperienza e i loro saperi a diposizione delle nuove generazioni”. “È bello poter trasmettere ai piccoli quello che i nostri genitori hanno insegnato a noi – ha detto il presidente Di Stefano – in un momento storico in cui la vita ci porta a correre, fermarsi un po’ e dedicarsi a queste iniziative diventa davvero importante. Abbiamo tanti altri progetti che, come Cna, intendiamo portare avanti nelle scuole”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dirigente scolastico Michele Agnello e alle tre insegnanti Loredana Abate, Irene Giurdanella e Sonia Leggio che hanno accompagnato i loro alunni.

578972
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube