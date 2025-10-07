Ragusa. Piano di rateizzazione e il debito di Iblea Acque maturato, la denuncia di Bennardo

Ragusa, 07 ottobre 2025 – Il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, torna a porre l’attenzione sulla delicata questione del debito che Iblea Acque ha maturato nei confronti del Comune di Ragusa, una vicenda che segue con costante impegno fin dall’ottobre 2023. “In quel periodo – spiega – mi occupai per la prima volta della condizione debitoria di Iblea Acque verso il nostro Comune, che oggi supera i 10 milioni di euro. Qualche mese fa, nel tentativo di favorire il recupero delle somme dovute, il consiglio comunale ha approvato, con delibera n.33 del 4 giugno, un piano di rientro rateizzato”. “Ho particolarmente apprezzato l’emendamento voluto dal sindaco di Ragusa che, a tutela dei cittadini, stabiliva che l’insolvenza di Iblea Acque anche per una sola rata avrebbe comportato la decadenza immediata del beneficio della rateizzazione, consentendo al Comune di esigere l’intero importo residuo in un’unica soluzione” ha continuato il consigliere. Tuttavia, svolgendo il proprio ruolo di vigilanza, Bennardo ha chiesto agli uffici comunali di verificare lo stato dei pagamenti. “Con rammarico ho scoperto che, da allora, è stata pagata solo la prima rata, di circa 43mila euro. Le rate successive, previste per agosto, settembre e ottobre, non risultano saldate”. Alla luce di quanto emerso, il consigliere sottolinea che il Comune, in base alla delibera approvata, ha ora la facoltà di esigere l’intero importo residuo senza ulteriori dilazioni. “Si tratta di somme considerevoli che incidono sul bilancio comunale e, indirettamente, sul futuro delle prossime generazioni. Per questo motivo chiedo al sindaco e all’ufficio legale del Comune quali iniziative siano state intraprese per tutelare gli interessi della nostra comunità. È fondamentale non abbassare la guardia e garantire una gestione trasparente ed efficace delle risorse pubbliche” ha concluso Bennardo. Il tema resta al centro del dibattito cittadino e il consigliere comunale assicura il suo costante impegno nel monitorare l’evolversi della situazione.

