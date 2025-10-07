  • 7 Ottobre 2025 -
Comiso | Politica | Ragusa

La Presidente Schembari scrive ad ANAS: “Urgenti interventi sulla SS 115 Comiso – Ragusa”

Ragusa, 07 ottobre 2025 – Un intervento urgente lungo la Strada Statale 115, nel tratto che collega i Comuni di Comiso e Ragusa. Questo, in sintesi, quanto richiesto dalla Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, con una nota formale indirizzato ad ANAS.

Oggetto della segnalazione è la presenza diffusa di rifiuti e detriti ai margini della carreggiata, presumibilmente derivanti da recenti lavori di scerbatura. Tale situazione non solo costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza degli automobilisti, ma compromette anche il decoro del territorio provinciale, offrendo un’immagine poco consona al valore paesaggistico dell’area.

“Nelle ultime settimane – si legge nella nota inviata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa – sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini e utenti della strada, preoccupati per le condizioni in cui versa il tratto in questione. È indispensabile ripristinare al più presto condizioni di sicurezza e decoro, a tutela dell’incolumità pubblica e dell’immagine del nostro territorio”.

La Presidente ha quindi chiesto ad ANAS un tempestivo intervento per la rimozione dei rifiuti e il ripristino delle normali condizioni di pulizia e sicurezza lungo l’arteria stradale. “Confidiamo – conclude la nota – nella collaborazione di ANAS per un intervento risolutivo, in tempi rapidi, a garanzia della sicurezza di chi percorre l’infrastruttura”.

