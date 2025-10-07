  • 7 Ottobre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Comiso: tunisino arrestato per atti persecutori e minacce, deve scontare la pena

Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 07 Ottobre 2025  –  Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, traendo in arresto un tunisino di 34 anni.

L’uomo, residente a Comiso e già noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti contro la persona e il patrimonio, si trovava già agli arresti domiciliari. Era sottoposto a misura cautelare per atti persecutori e per la violazione del divieto di avvicinamento all’ex coniuge.

Il provvedimento restrittivo è giunto in seguito alla sua condanna definitiva per atti persecutori e minacce aggravate commessi nel 2023 a Pontoglio, in provincia di Brescia, ai danni dell’ex coniuge e dei suoceri.

Dopo la notifica dell’ordine, l’uomo è stato trasferito e associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare una pena di 1 anno e 7 giorni di reclusione.

578985
© Riproduzione riservata

