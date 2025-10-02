Modica, flash mob in memoria delle vittime sanitarie di Gaza

MODICA, 02 ottobre 2025 – A Modica si è tenuto stasera un flash mob dal titolo “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”. L’evento, promosso con l’hashtag #DIGIUNOGAZA, si è svolto alle 21 presso l’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”.

L’iniziativa è stata organizzata in memoria del popolo palestinese e, in particolare, dei 1.677 operatori sanitari che, secondo quanto riportato dagli organizzatori, sarebbero stati uccisi a Gaza. I partecipanti sono stati invitati a portare torce elettriche, lampade e luminarie per “illuminare simbolicamente la notte di Gaza”. Durante il flash mob, sono stati letti i nomi delle vittime sanitarie, per non dimenticare il loro sacrificio.

