Attualità | Modica

Modica. Commovente omaggio: all’Agrario una targa speciale in memoria de preside Barone

L’iniziativa degli ex studenti in occasione dei 50 anni del loro diploma
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 02 Ottobre 2025 – Un emozionante ritorno al passato ha animato ieri l’Istituto Agrario “Principi Grimaldi” di Modica, un tempo noto come Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura. Gli  ex allievi delle quinte A e B del corso di Agrotecnici del 1974/75 s hanno promosso un’iniziativa speciale e toccante: ricordare con una targa il loro preside, il professor Nino Barone, fondatore dell’istituto insieme col prof. Giovanni Licitra e al segretario Raffaele Galazzo.

L’evento ha voluto rendere omaggio a una figura storica per l’istruzione modicana, che ha guidato l’istituto dal 1954 al 1983, plasmando generazioni di studenti. A presenziare la cerimonia, visibilmente emozionata, la signora Maria, moglie del professore, affiancata dalla figlia Alessandra e da una folta rappresentanza della famiglia.

Nel corso della mattinata, sono stati numerosi gli interventi che hanno ripercorso la carriera e l’impegno del professor Barone. I presenti hanno espresso gratitudine alla Dirigente scolastica Claudia Terranova e al vicepreside Orazio Licitra per aver accolto e ospitato questa iniziativa. “Un ringraziamento particolare – dice il prof. Giuseppe Barone, primogenito del preside – al Sindaco Maria Monisteri, la cui partecipazione e le cui riflessioni hanno onorato l’evento. La conduzione impeccabile del giornalista Saro Cannizzaro ha permesso di ascoltare le testimonianze degli ex allievi, che hanno condiviso aneddoti e ricordi, regalando momenti di autentica commozione e risvegliando una profonda memoria collettiva”. È stato proprio il loro affetto e la loro gratitudine a rendere questo tributo un’occasione unica per celebrare l’eredità umana e professionale di un uomo che ha segnato la storia della scuola e della città di Modica.

“La targa  – spiegano Salvatore Caruso, Rosetta Manenti e Giovanni Inghisciano tra gli ex studenti promotori  dell’iniziativa – intitolata al prof. Nino Barone  sarà un simbolo vivente del suo impegno, dei suoi valori e del legame indissolubile che ha saputo creare con i suoi studenti”.

© Riproduzione riservata

