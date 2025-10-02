  • 3 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Ottobre 2025 -
Attualità | Rubriche

Cartelle pazze, PEC ignorate: inefficienza che pesa sui cittadini.. di Giannino Ruzza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Torna al centro un problema che, purtroppo, sembra non conoscere fine: la confusione amministrativa e la scarsa attenzione ai cittadini da parte degli uffici competenti. Nonostante le comunicazioni ufficiali inviate tramite PEC, canale che per legge dovrebbe avere pieno valore legale, molti continuano a non ricevere alcuna risposta dagli enti gestori. Anzi, spesso si trovano nella paradossale situazione di dover fronteggiare nuove cartelle esattoriali, perfino per servizi non più di loro competenza.

È il caso del sottoscritto, che si è visto recapitare e addirittura vedere incassate, tramite l’app IO e il sistema PagoPA, ben quattro fatture idriche relative agli anni 2023-2024, quando l’immobile di riferimento era già stato venduto a una cittadina tedesca nel mese di giugno 2022. Un vero e proprio paradosso: nonostante la comunicazione ufficiale inviata tramite PEC a Iblea Acque S.p.A., con allegato il modello A13 (Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio), documento d’identità e codice fiscale, gli uffici hanno continuato a emettere richieste di pagamento, anche nell’anno in corso, arrivando persino a riscossioni indebite. Già in passato numerose segnalazioni denunciavano l’arrivo di cartelle “pazze” per tributi comunali o bollette idriche che i cittadini avevano a volte già saldate. Un malfunzionamento che mina il rapporto di fiducia tra amministrazioni e contribuenti e che spesso obbliga gli utenti a intraprendere lunghi percorsi di ricorso, pur essendo dalla parte della ragione. Il sospetto diffuso è che simili pratiche, oltre a essere frutto di inefficienza gestionale e mancata comunicazione tra uffici, finiscano col rappresentare un modo per “fare cassa” sulle spalle dei cittadini, costretti a pagare anche ciò che non è dovuto pur di evitare il protrarsi del contenzioso. In un momento storico in cui si parla tanto di digitalizzazione, semplificazione e dialogo con i cittadini, il silenzio delle istituzioni davanti a una PEC certificata e l’invio di cartelle errate costituiscono un grave vulnus alla trasparenza amministrativa. La gente chiede soltanto chiarezza, risposte e rispetto: tre elementi che dovrebbero essere alla base di qualunque rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Ma in Sicilia, troppo spesso, i cittadini si trovano a vivere il paradosso di dover difendersi non da evasori o truffatori, bensì dagli errori delle stesse istituzioni.

A questo punto, il ricorso per ottenere il rimborso immediato, anche tramite lo Sportello del Consumatore ARERA e/o il Giudice di Pace, appare non solo inevitabile, ma necessario per ristabilire un principio di giustizia e legalità.

578596
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube