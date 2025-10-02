  • 3 Ottobre 2025 -
  • 3 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Calcio, il Modica rescinde con Mbaye. Il difensore va ad Enna

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 02 Ottobre 2025 – Il Modica Calcio e il difensore Ibrahime Mbaye hanno risolto consensualmente il loro contratto. La notizia, che era già nell’aria da alcuni giorni, è stata confermata e il giocatore ha già trovato una nuova sistemazione. Mbaye si trasferirà in Serie D per unirsi all’Enna.

L’avventura di Mbaye con la maglia rossoblù non è stata particolarmente fortunata. Il difensore centrale non è riuscito a lasciare un segno significativo nella formazione allenata da mister Raciti, e il suo scarso impatto sul campo è stato uno dei motivi principali della rescissione.

L’arrivo di Simone Brugaletta ha contribuito a ridisegnare le gerarchie nella linea difensiva del Modica, rendendo ancora più marginale la posizione di Mbaye. Con l’ufficializzazione del trasferimento imminente, il giocatore è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in un’altra squadra siciliana, militante in una categoria superiore.

© Riproduzione riservata

