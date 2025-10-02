Modica, emergenza idrica in Contrada Mauto. “Serve una soluzione urgente”

Modica, 02 Ottobre 2025. – La situazione dell’approvvigionamento idrico nella contrada Mauto, e nelle aree limitrofe, è diventata insostenibile, con numerosi residenti che denunciano gravi disagi quotidiani e una costante carenza d’acqua. Un problema che si aggrava in particolare durante la stagione estiva, rendendo difficile anche l’uso più basilare del bene primario.

Il consigliere comunale Alessio Ruffino, dopo aver ricevuto e verificato di persona le numerose segnalazioni dei cittadini, ha deciso di intervenire, rivolgendosi formalmente al sindaco e agli assessori competenti. L’obiettivo è sollecitare un’azione decisa per risolvere la crisi, che, sebbene venga temporaneamente alleviata dal trasporto con autobotte, richiede una soluzione definitiva.

Il consigliere, in una nota inviata al sindaco, ha evidenziato la necessità di un’azione proattiva da parte dell’amministrazione comunale, pur riconoscendo che la gestione della rete idrica spetta a Iblea Acque.

Per far fronte all’emergenza, il consigliere ha avanzato due proposte concrete:

1. Avvio di una ricerca di mercato per individuare e acquisire nuovi pozzi trivellati da destinare all’uso potabile, che verrebbero successivamente trasferiti a Iblea Acque per la loro gestione.

2. Intercessione diretta con la società Iblea Acque affinché attivi autonomamente le procedure necessarie per la ricerca e la trivellazione di nuove fonti idriche.

“Non possiamo ignorare il grido di aiuto dei residenti”, ha dichiarato – . Mi auguro che il sindaco e l’amministrazione comunale raccolgano questo sollecito e si impegnino con la massima solerzia per trovare una soluzione duratura a una problematica che tocca un diritto fondamentale di ogni cittadino. Sono certo che non rimarrà inascoltato il mio appello a un impegno concreto e celere per la risoluzione di questa annosa problematica.”

