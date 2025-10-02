  • 3 Ottobre 2025 -
Sport | Vittoria

Vittoria Calcio, nuovo innesto in attacco: arriva un giovane senegalese

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 02 Ottobre 2025 –  L’FC Vittoria annuncia l’acquisizione di un nuovo giovane talento per il suo attacco: il promettente attaccante Abdou Welle, senegalese, nato nel 2007, pronto a contribuire al progetto sportivo biancorosso per la stagione in corso.

Il giovane calciatore è arrivato in Italia a gennaio, accompagnato dal padre, un ex calciatore con un passato anche in Serie A. Ha iniziato la sua avventura nel nostro paese con la maglia del Progresso Calcio, dove si è messo in evidenza nella formazione juniores, realizzando 5 gol in sole 3 partite. Grazie alle sue prestazioni, ha rapidamente guadagnato la chiamata in prima squadra, partecipando anche alla preparazione estiva e collezionando alcune presenze, nonostante la sua giovane età.

Duttile e versatile, Welle è in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo. Ha scelto di unirsi all’FC Vittoria per crescere e mettersi alla prova in un campionato competitivo come quello di Eccellenza.

Le sue prime dichiarazioni con la nuova maglia biancorossa sono piene di entusiasmo: “Ho accettato questa sfida perché sono ambizioso e voglio dare sempre il massimo. Ho trovato una società ben organizzata e con grandi obiettivi. Sono felice di essere qui e lavorerò duramente per aiutare la squadra ad arrivare in alto. Posso giocare a destra, a sinistra o al centro dell’attacco e mi metterò a disposizione del mister e dei compagni.”

Con l’arrivo di questo giovane talento, l’FC Vittoria ribadisce il suo impegno verso lo sviluppo di giovani calciatori di prospettiva, inserendoli in un progetto tecnico e organizzativo mirato a competere per le posizioni di vertice nel campionato. La società punta a creare un ambiente stimolante, dove i giovani possano esprimere al meglio il loro potenziale e contribuire al successo della squadra.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

