  • 3 Ottobre 2025 -
Cronaca | Modica | Slider

Un gesto di gentilezza sul bus: “La scuola è più importante”

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 03 Ottobre 2025 –  Un commovente gesto di altruismo ha animato la mattinata di una studentessa di Modica. Salita sull’autobus per recarsi a scuola, la ragazza si è accorta che il suo abbonamento era scaduto il giorno precedente e, per di più, era sprovvista del portafoglio.

In suo aiuto è intervenuta una signora che, senza esitare, le ha pagato il biglietto pronunciando una frase che ha colpito profondamente sia la giovane che sua madre: “La scuola è più importante”.

La madre della studentessa, toccata da questo gesto, ha lanciato un appello per rintracciare la generosa sconosciuta e restituirle la somma spesa. “Se leggerà questo messaggio, intanto la ringrazio di cuore,” ha scritto la madre in un post su Facebook, aggiungendo che la figlia, se la incontrerà nuovamente sul bus, le restituirà i soldi.

Un piccolo atto di gentilezza che ha scaldato il cuore di una comunità, dimostrando che la solidarietà, anche nei piccoli gesti quotidiani, è ancora un valore fondamentale.

2 commenti su “Un gesto di gentilezza sul bus: “La scuola è più importante””

  1. Mario

    Al contrario di un tempo in cui abbiamo vissuto la tirannia di un lasciapassare, che ha evocato il ventennio, nel quale agli studenti perfettamente sani è stato impedito di raggiungere la scuola, di salire nei mezzi pubblici, in nome e per conto di un “dio”.
    Camilla Canepa, a nome di tutti, saluta.

    3
    3

