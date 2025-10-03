Iblea Acque, individuati i tre candidati finali per la carica di amministratore unico: colloqui sabato 11 ottobre

Ragusa – Sarà sabato 11 ottobre il giorno decisivo per conoscere il nome del nuovo amministratore unico di Iblea Acque. I sindaci dei Comuni soci della società, riuniti in assemblea nella giornata di ieri, hanno infatti selezionato i tre professionisti ritenuti idonei a ricoprire l’importante incarico. A contendersi il ruolo saranno gli ingegneri Giacomo Antronaco e Stefano Guccione, insieme al dott. Maurizio Miliziano. I tre candidati sono stati ammessi alla fase finale dopo un’attenta valutazione dei profili presentati e saranno ascoltati singolarmente durante i colloqui previsti per sabato. “Si tratta di un iter procedurale frutto della volontà unanime di superamento di ogni contrapposizione di schieramento – dichiarano congiuntamente i sindaci –. Abbiamo condiviso l’opportunità di fare sintesi su una scelta che avesse al centro unicamente il merito, per dotare Iblea Acque di una guida autorevole, competente e con esperienza specifica nel settore idrico**”. L’obiettivo è dunque chiaro: individuare una figura tecnica e super partes, capace di garantire stabilità e qualità gestionale a una società che riveste un ruolo cruciale nel servizio idrico integrato del territorio ibleo. Il nome del nuovo amministratore unico sarà ufficializzato al termine dei colloqui.

