Modica: Centro Diurno per Disabili chiuso da mesi, la Consigliera Floridia chiede risposte urgenti

MODICA, 02 Ottobre 2025 – La Consigliera Comunale Rita Floridia ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e all’Amministrazione per chiedere chiarimenti sulla prolungata chiusura del Centro Diurno per Disabili. La struttura, chiusa da mesi e per tutta l’estate, ha lasciato numerose famiglie senza il supporto essenziale e senza alcuna soluzione alternativa.
Nonostante le continue segnalazioni da parte di famiglie e associazioni, l’Amministrazione non ha ancora preso misure concrete né ha avviato un confronto per trovare soluzioni condivise. Questa situazione sta causando notevoli disagi, specialmente ai genitori anziani che si trovano soli a gestire l’assistenza quotidiana ai propri figli con disabilità, in completa assenza di sostegno pubblico.
“È inaccettabile che, nonostante le risorse già stanziate e vincolate, nulla sia stato fatto. Le famiglie meritano risposte immediate e trasparenza assoluta”, ha dichiarato la Consigliera Floridia.
La consigliera ha ricordato di aver già presentato, lo scorso 8 febbraio, una mozione per impegnare l’amministrazione a utilizzare i fondi previsti dalla Legge Regionale n. 3/2025. Tali fondi, per un ammontare di 100 mila euro, di cui 60 mila già liquidati al Comune di Modica a luglio 2025, sono stati ottenuti grazie all’impegno dell’Onorevole Ignazio Abbate e sono destinati specificamente al funzionamento del Centro Diurno. Le risorse dovrebbero servire a potenziare i servizi, assumere personale specializzato e avviare nuove attività socio-educative.
Tuttavia, ad oggi, non è stata fornita alcuna comunicazione ufficiale sull’utilizzo di questi fondi, né risultano avviati i procedimenti per la riapertura del Centro o il rilancio dei servizi.
L’interrogazione di Rita Floridia chiede quindi chiarimenti urgenti sui motivi della chiusura, sulla gestione dei fondi regionali e sulle azioni concrete che l’Amministrazione intende intraprendere per garantire la riapertura immediata del Centro, il potenziamento dei servizi e il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle associazioni.
La Consigliera Floridia ha concluso chiedendo una risposta nel prossimo Consiglio Comunale per assicurare trasparenza e tempestività in una situazione che ha un impatto profondo sulla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. “Non possiamo più accettare silenzi o rinvii. È una questione di rispetto per i più fragili”, ha ribadito.
Ancora batti a cura chista?