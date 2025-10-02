Modica: oltre due tonnellate di rifiuti raccolti nella zona industriale grazie ai volontari di Plastic Free

MODICA, 02 ottobre 2025 – Un’importante giornata di impegno civico e ambientale si è svolta domenica 28 settembre nella zona industriale A.S.I. di Modica, dove i volontari dell’associazione Plastic Free e i giovani del progetto “Voglio Dire” hanno dato vita a un intervento di pulizia straordinario, raccogliendo circa 2.000 chilogrammi di rifiuti in meno di due ore. Il bilancio dell’iniziativa parla chiaro: 450 kg di rifiuti indifferenziati, 160 kg di plastica, 40 kg di vetro e ben 1.300 kg di ingombranti, tra cui numerosi mobili abbandonati. Una bonifica resa possibile grazie alla partecipazione attiva, in particolare dei più giovani, e alla sinergia tra cittadini e istituzioni. Durante le operazioni di raccolta, i volontari hanno notato che la tipologia di rifiuti abbandonati era spesso la stessa, segnale di comportamenti illeciti reiterati da parte degli stessi soggetti. Non sono mancati i ritrovamenti inquietanti: tra i rifiuti, infatti, sono stati rinvenuti documenti personali e album fotografici, immediatamente segnalati alla Polizia Municipale, intervenuta sul posto per il sequestro del materiale utile all’identificazione dei trasgressori. Presente all’iniziativa anche l’Assessore all’Ecologia e alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, che ha partecipato attivamente alle operazioni, confermando il sostegno dell’amministrazione a questo tipo di eventi. La sua presenza, insieme all’intervento tempestivo delle autorità, è stata accolta con favore dai volontari, che hanno visto riconosciuto e valorizzato il proprio impegno per il territorio. I referenti di Plastic Free hanno espresso gratitudine verso l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Ecologia di Modica per la collaborazione costante, che ha permesso alla città di ottenere per due anni consecutivi (2023 e 2024) il titolo di “Comune Plastic Free”. Un percorso virtuoso che ora guarda con ambizione alla candidatura per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo di Modica come modello di attenzione alle tematiche ambientali.

