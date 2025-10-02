  • 2 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Ottobre 2025 -
Modica | Slider

Modica: oltre due tonnellate di rifiuti raccolti nella zona industriale grazie ai volontari di Plastic Free

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 02 ottobre 2025 – Un’importante giornata di impegno civico e ambientale si è svolta domenica 28 settembre nella zona industriale A.S.I. di Modica, dove i volontari dell’associazione Plastic Free e i giovani del progetto “Voglio Dire” hanno dato vita a un intervento di pulizia straordinario, raccogliendo circa 2.000 chilogrammi di rifiuti in meno di due ore. Il bilancio dell’iniziativa parla chiaro: 450 kg di rifiuti indifferenziati, 160 kg di plastica, 40 kg di vetro e ben 1.300 kg di ingombranti, tra cui numerosi mobili abbandonati. Una bonifica resa possibile grazie alla partecipazione attiva, in particolare dei più giovani, e alla sinergia tra cittadini e istituzioni. Durante le operazioni di raccolta, i volontari hanno notato che la tipologia di rifiuti abbandonati era spesso la stessa, segnale di comportamenti illeciti reiterati da parte degli stessi soggetti. Non sono mancati i ritrovamenti inquietanti: tra i rifiuti, infatti, sono stati rinvenuti documenti personali e album fotografici, immediatamente segnalati alla Polizia Municipale, intervenuta sul posto per il sequestro del materiale utile all’identificazione dei trasgressori. Presente all’iniziativa anche l’Assessore all’Ecologia e alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, che ha partecipato attivamente alle operazioni, confermando il sostegno dell’amministrazione a questo tipo di eventi. La sua presenza, insieme all’intervento tempestivo delle autorità, è stata accolta con favore dai volontari, che hanno visto riconosciuto e valorizzato il proprio impegno per il territorio. I referenti di Plastic Free hanno espresso gratitudine verso l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Ecologia di Modica per la collaborazione costante, che ha permesso alla città di ottenere per due anni consecutivi (2023 e 2024) il titolo di “Comune Plastic Free”. Un percorso virtuoso che ora guarda con ambizione alla candidatura per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo di Modica come modello di attenzione alle tematiche ambientali.

Di Giuseppe Manenti

578523
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube