  • 2 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Ottobre 2025 -
Gaza | Politica | Ragusa

La Federazione provinciale PD ibleo aderisce allo sciopero generale del 3 ottobre dopo il blocco della Flotilla

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 02 ottobre 2025 – La Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa annuncia la propria adesione allo sciopero generale di giovedì 3 ottobre, indetto dalle organizzazioni sindacali a seguito della notizia del fermo della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e del fermo degli attivisti a bordo.
“Quello che è accaduto – dichiara il segretario provinciale del PD, Angelo Curciullo – è un fatto gravissimo che conferma quanto la battaglia per la pace e per i diritti umani sia ancora urgente e necessaria. Non possiamo restare indifferenti di fronte a un’azione che reprime la solidarietà internazionale e colpisce chi si batte per la fine dell’assedio a Gaza”.
I rappresentanti del Partito Democratico della provincia iblea saranno presenti in piazza Matteotti, a Ragusa, dalle ore 9, al fianco di cittadini, associazioni e sindacati, per ribadire il proprio impegno a favore della pace e della giustizia.
“Lo sciopero – conclude Curciullo – è un atto di responsabilità collettiva. Vogliamo che anche da Ragusa arrivi un messaggio forte: la pace non si ferma con la forza, la solidarietà non si arresta”.

578527
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube