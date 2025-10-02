La Federazione provinciale PD ibleo aderisce allo sciopero generale del 3 ottobre dopo il blocco della Flotilla

Ragusa, 02 ottobre 2025 – La Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa annuncia la propria adesione allo sciopero generale di giovedì 3 ottobre, indetto dalle organizzazioni sindacali a seguito della notizia del fermo della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e del fermo degli attivisti a bordo.

“Quello che è accaduto – dichiara il segretario provinciale del PD, Angelo Curciullo – è un fatto gravissimo che conferma quanto la battaglia per la pace e per i diritti umani sia ancora urgente e necessaria. Non possiamo restare indifferenti di fronte a un’azione che reprime la solidarietà internazionale e colpisce chi si batte per la fine dell’assedio a Gaza”.

I rappresentanti del Partito Democratico della provincia iblea saranno presenti in piazza Matteotti, a Ragusa, dalle ore 9, al fianco di cittadini, associazioni e sindacati, per ribadire il proprio impegno a favore della pace e della giustizia.

“Lo sciopero – conclude Curciullo – è un atto di responsabilità collettiva. Vogliamo che anche da Ragusa arrivi un messaggio forte: la pace non si ferma con la forza, la solidarietà non si arresta”.

