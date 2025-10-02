Vittoria. Contrasto al caporalato, controlli e denunce della Polizia

Vittoria, 02 ottobre 2025 – La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha denunciato i titolari di tre aziende agricole del vittoriese, accusati di aver sfruttato la manodopera e di aver violato le normative sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Le indagini hanno inoltre rivelato che i datori di lavoro avevano omesso di fornire la formazione professionale e gli accertamenti sanitari obbligatori ai propri dipendenti.

I controlli, eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato in tre aziende situate nella zona di Vittoria, hanno portato alla scoperta di otto lavoratori intenti a preparare le serre o a raccogliere prodotti ortofrutticoli.

Durante le verifiche, sono state riscontrate numerose irregolarità che hanno portato alla denuncia dei tre titolari. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

